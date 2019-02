Máxima tensión en 'Gran Hermano DÚO'. Y en todos los sentidos. Tensión por encontronazos, tensión sexual... y todo traspasa las paredes de Guadalix y llega a plató, donde familiares, amigos y ex concursantes alucinan con todo lo que pasa dentro y tienen que compaginarlo con lo que pasa fuera, que no es poco. Pero si hubo gala tensa, esa fue la de este último jueves. Después de la expulsión disciplinaria de Julio Ruz, por motivos que han dado mucho de qué hablar, su ex María Jesús Ruiz se ha liberado, literalmente. Y tal ha sido su liberación que se está permitiendo, incluso, volver a ilusionarse, y ¡nada más y nada menos que con Antonio Tejado!

Tras la expulsión de Julio y la marcha de Candela, la modelo y el sevillano han visto el cielo abierto para dar rienda suelta a su pasión... ¡Y hasta se han besado sin esconderse! Y claro, esas imágenes han dejado muy impactados a los que están fuera. Pero no solo eso, ha habido especialmente dos personas que (lógicamente) se entienden ahora a la perfección: Candela Acevedo y Julio Ruz. Ambos, ex de los concursantes que se empiezan a conocer, y claro, inevitablemente se sienten algo unidos... Quizá, ¿demasiado?

Durante toda la gala, Julio y Candela se mostraron muy cómplices, algo que llamó muchísimo la atención.

Pues para rematar, después de la gala, ¡acabaron la noche juntos! "Y para terminar el día... un momento de relax, que también lo merecemos!", escribía Julio en su perfil social de Instagram junto a una fotografía en la que aparece con Candela y la madre de Alejandro Albalá en 'Oh my club'.

¿Han congeniado tan bien que podrían ser los protagonistas de un nuevo romance? Solo el tiempo lo dirá... Desde luego, otra cosa no sabemos, pero en común tienen bastante...