Ya han pasado casi cinco años desde que detuvieron y condenaron a la pareja de Frank Cuesta, Yuyee. Cinco años desde que la condenaran a 15 años de cárcel por tráfico de 5 milIgramos de cocaína en Tailandia, una situación muy complicada por la que el aventurero sigue luchando a capa y espada: "Ella está intentando avanzar psicológicamente", confesaba la noche del jueves al sentarse en 'El hormiguero', donde ha podido hablar con total tranquilidad de la dura situación que atraviesa. Frank confesó que se levanta a las 03.30 de la madrugada para hacer más de 200 kilómetros y llevarle comida a la cárcel a su chica, para después regresar a casa, antes de que se despierten sus hijos, para darles el desayuno y llevarles al colegio.

Sus planes de futuro son, sin duda, casarse para volver a España: "Cuando salga, según salga, nos casaremos para poder venir España", y bromea, "luego ya nos separaremos".

"Son otros países, otra manera de vivir", aseguraba Cuesta, pese a todo, él intenta mantenerse fuerte y llevar una vida lo más normal posible.

Sus seguidores no tardaron en deshacerse en halagos para el aventurero: "No hace falta ser muy listo ni muy observador para darse cuenta de la pedazo de persona que eres. Después de todo lo que has pasado y sigues pasando, y sigues en lo más alto. Das lecciones de vida diarias, eres un ejemplo a seguir".

Y es que pese a sus problemas personales, Frank Cuesta se dedica a rescatar animales y persigue a los traficantes de animales, un negocio que mueve más de 200 millones de dólares al año en Tailandia. "Podría vivir de otra forma. Tenía la academia de tenis, pero cuando cerramos la asociación (de protección de animales) me dijo mi hijo que quién iba a salvar ahora a esos animales. No vas a salvar a todos los animales, pero haces el mundo un poquito mejor", confesaba.