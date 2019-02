Es fin de semana y hasta 'GH' se va de fiesta. Aunque no pueden salir a darlo todo en la discoteca, la casa de Guadalix se convierte en toda una pista de baile y los concursantes se desfasan entre los sofás... Pero ni la música les ha hecho falta a María Jesús y Antonio Tejado para venirse arriba, porque mucho antes de que empezara la fiesta, ya se la han montado ellos solitos. Sí... Las cosas van viento en popa entre ambos, pese a que muchos piensen que están haciendo todo lo posible por forzar una “carpeta” y así adquirir más protagonismo en ‘GH DÚO’, ya se han encargado ellos de cerrar bocas. Si hace unos días los veíamos confirmar su 'roneo' con tímidos besitos, ahora se han desatado y se han dado el beso más apasionado jamás visto en la edición.

Cuando Antonio estaba tranquilamente charlando con Ylenia y Albalá en la cocina, llegaba María Jesús y lo revolucionaba todo. La ex Miss le pidió que la acompañara a la despensa (claramente con una excusa) y cuando Tejado entró... ¡Se comieron los morros! Pero de qué manera... No un beso como los que veníamos viendo, no. Un señor beso, con pasión. Solo hay que ver los ojillos de Antonio... ¡Parecían dos adolescentes!

Beso apasionadísimo, desde luego, que denota que entre ellos hay una tensión que resolver... ¿Protagonizarán, pronto, un 'edredoning'? Sin duda calentón parece que no falta, ¿verdad?

A nosotros se nos quedó la misma cara que a Ylenia y Alejandro, que lo vieron todo desde la mesa y se quedaron a cuadros.

Y claro, después de una noche tan 'movidita', Antonio se ha levantado con tremendas ganas de abrazar a ¿su chica? Y nada más despertar se ha ido corriendo a su cama, la cara de 'boba' de María Jesús era un poema, y las sonrisitas cómplices hablan por sí solas.

