¡Qué tiemble la novia de Kiko Matamoros! Jonathan, su hijo, se ha sentado este viernes en el plató de 'Sálvame' para hablar de su madre y sus palabras distan mucho de lo que diría un hijo de su progenitora. El joven no se ha cortado al decir que es imposible que su madre esté enamorada: "Me decía que no estaría con un hombre mayor porque le daba asco". ¡Madre mía!, ¿qué dirá Matamoros al respecto? Lo que está claro es que la relación entre Jonathan y Cristina Puyol no es la mejor. El joven parece estar muy decepcionado con su madre y así lo ha transmitido en su entrevista con Jorge Javier en la que ha lanzado más de un dardo envenenado a la nueva novia de Kiko Matamoros.

Jonathan tiene 20 años, pero es un chico que ha ha vivido mucho. A su corta edad ya regenta un bar en 'El Pinchito' en Valencia y según una amiga de Chelo García Cortés, quienes lo conocen lo califican como un chico muy bueno y trabajador. Pero su infancia no ha sido fácil. Tal y como el mismo ha relatado no vive con su madre desde los 12 años

por dos motivos: Los estudios y la economía. “Mi madre no quería trabajar y llegó un momento en que mi abuela no podía”, confiesa el hijo de Cristina Puyol sobre los motivos del distanciamiento con su progenitora.



Jonathan ha contando que hace un año y medio que no la ve y hablan poco, por eso le sorprendió mucho que le escribiera para contarle que estaba saliendo con Kiko Matamoros y quería decírselo ella antes de que se enterara por la prensa. Sin embargo, tiene claro que esta historia no es real por parte de su madre: “No está enamorada, me decía que no estaría con un hombre mayor porque le daba asco”. Además, asegura que su madre está convencida de que se va a ir a vivir con Kiko pronto, de hecho, le ha ofrecido que viva con ellos. Jonathan tiene algo claro, no puede vivir con su madre y cuenta episodios muy complicados: “No puedo estar con ella, me he ido haciendo mayor y veo cosas que no eran normales, anímicamente me afectaban muchas cosas que me hacía, cómo me trataba”. De hecho, asegura que en alguna ocasión le ha amenazado con demandarle.

Además, el joven ha querido hacer una advertir a Kiko Matamoros. "que Kiko tenga cuidado", le comentó Jonathan a Jorge Javier. Sobre esta advertencia el presentador ha querido saber si Javier estaba bajo la influencia de su familia paterna, algo que el joven ha negado rotundamente. "Mi padre, ni mi familia, nunca me han hablado mal de ella. Ellos me obligaban ir a Albacete a verla, hasta que llegó un momento que no podía seguir ahí. Por supuesto me estará viendo y que la semana que viene estará aquí también. No tengo nada qué decirle. Si quiere meterse en este mundo que lo haga por ella y no por mentiras. No echo en falta una madre ahora mismo en mi vida", así de contundente contestaba a las palabras de Cristina.