¡La cosa (y la casa) está que arde! Hace unos días Julio Ruz salía expulsado de la casa de 'GH DÚO' de forma disciplinaria, y desde entonces todo ha cambiado. La salida de su ex ha provocado que María Jesús se libere y se sienta totalmente tranquila para hacer, literalmente, lo que le da la gana, así lo confesaba ella misma: “Yo tenía claro que no quería volver con él. No quería que se confundiera. Firmé la paz porque no quería estar siempre a la gresca con él… Estoy disfrutando que ya no esté. Me siento suelta para hacer lo que quiera y ser como soy en la calle”. Y vaya si lo está haciendo... Parece que María Jesús está volviendo, incluso, a ilusionarse en cuestiones del corazón, nada más y nada menos que con Antonio Tejado. Al principio todo parecía ser un simple tonteo o incluso, según muchos, un intento de crear una falsa carpeta, pero las cosas entre ellos van viento en popa, y lo que eran piquitos bajo las sábanas se han convertido en besos a toda pasión en plena despensa.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco.es

Pero, ¿cómo se ha tomado esto Julio Ruz? El ex concursante y ex de la modelo ha confesado en varias ocasiones seguir enamorado de María Jesús, así que no ha tardado en reaccionar a las imágenes.

'Socialité' se ha puesto en contacto con él y ha comentado: "Cualquier situación de este tipo, indudablemente, me duele, porque sigo sintiendo cosas hacia ella, pero le deseo lo mejor". Asegura que antes creía que no se trataba más que de un montaje, sin embargo empieza a creer lo contrario... "Al principio pensaba que había una estrategia, ahora pienso que podría ser algo real".

Aunque confiesa seguir enamorado de ella y confiesa que desde su perspectiva "duele", tiene claro que no va a esperar a María Jesús, "porque no hay nada que esperar fuera". Candela, ex de Antonio, tampoco está demasiado contenta: "Está buscando a la primera que tiene delante, asegura.