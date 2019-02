Desde que Sofía Suescun saliera de la casa de 'Gran Hermano DÚO', Alejandro Albalá no ha dejado, ni un momento, de hablar de ella. El concursante parece estar perdido sin su ex, que pese a haberle dado negativas respecto a retomar su relación, se mostraba de lo más cariñosa con él (hasta hubo 'edredoning'). Y eso ha descolocado, y mucho, a Alejandro, que pese a haber parecido captar que no van a volver, no acaba de asumirlo y sigue enamoradísimo (inevitablemente, todo hay que decirlo). Se encuentra algo perdido tras la marcha de su pareja de concurso y es que sus últimas palabras no le hicieron sentir mejor, pues le han sembrado más dudas, si cabe... y así se lo ha comentado el propio Alejandro a su compañero Fortu durante una sincera conversación en el jardín.

Pero que la echa de menos es evidente. Las lágrimas que derramó al saber que Sofía era la expulsada ya denotaban que no sería fácil... "Es complicado, porque bueno... era la persona en la que más confiaba de aquí. He estado un año con ella. La audiencia decide quién se va y quién se queda y hay que respetarlo porque esto es un concurso... tampoco puedo hacer más. Imagino que ella me querrá ver fuerte desde fuera, y espero que se me haya quitado la llorera para entonces. (Hay que) seguir para adelante, aguantar lo máximo que pueda y, si la tengo que ver dentro de 2 meses, mejor que mejor. Pero mi primera reacción es la nostalgia y la pena de que me quedo solo", declaró entonces.

Días después sigue algo melancólico y lo ha demostrado con varios gestos de cariño, como el de tirarse en la cama a oler su sudadera para recordar como era tenerla cerca... ¡Qué tierno!

Y no se ha despegado de la sudadera, la ha llevado todo el día, y toda la noche. Hasta bailando al ritmo de la música con su "amor" siempre presente.