Hace a penas unos días os lo contábamos: Kiko Matamoros confirmaba haber tenido varios encuentros con Sofía Suescun (y no como amigos). Fue su ex mujer, Makoke, quien confirmó la noticia, explicando que él mismo le confesó que tuvieron varios encuentros, unas palabras de las que Kiko Hernández se hizo eco, asegurando que Sofía se habría quedado enganchada del colaborador, tanto que hasta llegó a derramar alguna que otra lágrima cuando tuvieron que separar sus caminos. Poco después era el propio Matamoros quien, en 'Sálvame', se veía obligado a confirmarlo, aunque desmentía el enganche de la chica 'reality'. Sin embargo, a su salida de 'GH DÚO', Sofía se limitó a negar a Matamoros.

“No hubo nada entre nosotros… Desde el odio se pueden decir muchas cosas”, expuso de manera misteriosa. Además, negó que, tal y como el colaborador ha apuntado, él fuera el detonante de su ruptura con Alejandro. Y ahora va Kiko y corrobora esta historia. Sí, como lo leéis.

"Se ha malinterpretado que fuera un detonante de la ruptura", solo cree que fue un motivo de tensión entre la pareja, y asegura estar "muy arrepentido de haberlo contado". El colaborador quiere que prevalezca "la versión de ella". Asegura que "no tengo ningún interés en hacer daño a nadie ni creo que sea caballeroso ni correcto", y no ha tardado en echarse atrás: "Me equivoqué diciendo lo que dije, rectifico", confesaba en 'Sábado Deluxe'.

Y tiene claro que "me da igual quedar como un mentiroso, quiero lo mejor para la gente que quiero", y además ha aprovechado para abrir una lanza a favor de Sofía: "Se ha juzgado a Sofía muy injustamente en el concurso".