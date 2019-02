Camilo Sesto se ha convertido en el foco de toda atención en las últimas semanas con motivo de su última aparición pública. El cantante reapareció ante los medios muy desmejorado y su estado de salud causó alarma. Y aunque el entorno del artista quiso dejar claro que no pasaba nada, su versión se tambalea cada vez más. Ahora es su ex, Lourdes Ornelas, quien ha querido desmontar al cantante: "Cambió sus hábitos y se volvió muy extraño. Él da miedo", dice Lourdes, dispuesta a destapar a Camilo.



Publicidad - Sigue leyendo debajo

Madre de su hijo, Lourdes ha confesado que abortó de otro bebé bajo petición del cantante, aunque se muestra arrepentida de que eso sucediera. Pero su dolor no ha cesado nunca: “Si yo sé lo que me espera yo no habría venido jamás a España ni habría tenido a mi hijo”, ha dicho.

Asegura que Camilo y su entorno ejercen una influencia negativa en la relación con su hijo, y le deja un claro mensaje: "Es lo único verdadero que tiene. Nuestro hijo te quiere y te necesita, es tu sangre".

Telecinco.es

"Camilo me ha hecho mucho daño, conmigo se ha ensañado", confiesa Lourdes, que se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para aclararlo todo. Asegura que ni si quiera dormían juntos, ni tenía ese deseo.

Lourdes asegura que Camilo tuvo un cambio de personalidad de un cambio a otro, incluso en su perspectiva sobre su físico, "era guapísimo", y el cambio radical es evidente. Ella tiene claro que empezó a vivir de un modo "peligroso" y ahí comenzó a no ser el mismo. "Bebía más de lo aconsejable", ha confesado.