Sandra Barneda felicita a Nagore Robles por su cumpleaños

Hace tan sólo unos días, Sandra Barneda y Nagore Robles ponían fin a los rumores de crisis con una tierna fotografía. Pese a que circulaban rumores de crisis entre la pareja y las informaciones hablaban de que la colaboradora televisiva y la presentadora podrían haber tomado un tiempo, nada más lejos de la realidad su noviazgo sigue tan consolido como siempre. La última prueba de que su noviazgo sigue tan fuerte como siempre ha sido la felicitación de Sandra Barneda. La presentadora de Telecinco ha escrito una tierna a su novia. “Y por muchos más … ❤️ happy todo for you and you”, escribe Sandra .

La pareja ha decidido celebrar el cumpleaños de Nagore Robles con una romántica escapada rural, en la que seguro que se han llevado a su compañero de cuatro patas fue la gran sorpresa en el pasado cumpleaños de la colaboradora vascas A principios de 2018, la pareja presentaba en sociedad a Nash, un pequeño Jack Russell que la presentadora le regaló a su chica por su 35 cumpleaños. La adorable mascota conquistó desde un primer momento sus corazones, convirtiéndose en el protagonista de muchas de sus actualizaciones en redes sociales. Aparte de con Nash, la pareja comparte su nido de amor con James, un precioso gato al que Sandra considera "su mejor amigo".

Pero Sandra no ha sido la única que ha felicitado a Nagore por su 36 cumpleaños, han sido muchos los amigos que la han felicitado a través de las redes sociales.La colaboradora vasca se encuentra en un buen momento profesional y personal, ahora que se ha aclarado que su relación con Sandra Barneda va viento en popa.