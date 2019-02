Sofía Suescun se ha convertido, este fin de semana, en una de las protagonistas de la noche en 'Sábado Deluxe' y ni si quiera estaba presente. ¿El motivo? Una misteriosa llamada que aún tiene a todos en ascuas. Cuando Jorge Javier y los colaboradores mantenían una conversación sobre el paso de la 'reina del reality' por 'GH DÚO', sonó el teléfono de Maite Galdeano: "Es la Sofi", comentaba su madre mientras descolgaba: "Estoy en pleno plató", le decía a su hija. Y de repente el rostro de Maite cambió por completo, ojos como platos y boca abierta mientras susurraba "oh...". ¡¿Qué estaba pasando?! En cuanto colgó el teléfono, como es normal, todos le preguntaron qué le había dicho.

Pero Maite quiso guardar la confidencia de su hija: "Es secreto, no lo puedo decir". Y ante las peticiones de que diera alguna pista, confesó: "Pues que alguien la quiere mucho, ya está. No es plan pareja".

¿Es que ha recibido Sofía alguna suculenta oferta de trabajo? No lo sabemos... Pero ella volvió a llamar. "Dime… ah… ¿Allá? Bueno, bueno, o sea que no me estás viendo, venga hala, adiós", fueron las escasas palabras de Maite al teléfono. Y pronto pidió hablar de otra cosa y dejar la misteriosa llamada a parte... ¿Qué habrá pasado? Lo que está claro es que Sofía no tenía ni idea de que estaba en directo, quizá por eso llamó en esos momentos. ¿Nos contarán lo sucedido?

Respecto a la expulsión de su hija, confesó que "estoy muy tranquila, sé perder, es un concurso y no es perder. Delante de mí no ha llorado. No está arrepentida. Creo que ha hecho mal estar ahí con Albalá, que es el que la ha perjudicado desde un principio".

Sin embargo Paz Guerra, madre de Alejandro, no dudó en responder: "Ella no ha sido clara, ha jugado con los sentimientos de una persona, con los sentimientos no se juega a ninguna edad".

Lo que está claro es que a Sofía todo esto le ha venido algo 'grande', y el propio presentador confesaba que ahora lo que necesitaba la joven era irse de vacaciones: "Maite, ahora tu hija se tiene que ir de vacaciones, pero se tiene que ir sin ti".

"No, conmigo", replicó ella. Fue entonces cuando Jorge Javier, muy serio, intentó que Maite lo entendiera: "Te lo digo de verdad: no necesita estar contigo". "¡Uy! Al contrario. Yo soy su pócima, soy su respiración, su corazón...", respondió su madre.

Y Jorge zanjó con un claro mensaje sobre lo que considera es "una relación enfermiza": "Le haces daño, Maite. Tú piensas que queriéndola así la proteges muchísimo, pero le estás haciendo muchísimo daño y más del que te imaginas", afirmó.