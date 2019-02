Makoke acudió este sábado como cada fin de semana a 'Viva la vida' y allí habló sin tapujos de la nueva relación de Kiko Matamoros, su exmarido. La famosa azafata de televisión confesó que había hablado con el colaborador televisivo tras la entrevista que había concedido a una conocido revista junto a su nueva pareja, Cristina Puyol. En ella, la pareja hablaba de su relación y de sus planes de futuro en los que entraba ampliar la familia. Sí, Kiko Matamoros confesaba que le encantaría tener un hijo junto a su nueva pareja. Algo de lo que Makoke habló con Kiko. "Eso son cosas de Kiko, hablé con él porque me lo contaron, y como sabía que me lo ibais a preguntas, me dijo que, eso lo dijo de broma", así de tajante desmintió los planes de futura paternidad del colaborador televisivo.

Eso sí, Makoke ha querido dejar claro que a ella no le molesta para nada que Kiko se plantee tener un hijo. Pero para ella es algo que no entre en sus planes después de llevar tan sólo un mes de relación. "Teniendo cinco hijos más, tener un hijo", aclara la colaboradora de televisión.

Makoke además duda de la relación de Kiko con Cristina y Sofía. "Porque yo salgo de la casa en diciembre y he visto dos portadas, en una dijo que quería tener algo serio con Sofía y luego esto. En dos meses ha habido dos portadas con dos chicas distintas", explica Makoke.

Eso sí, para el hijo de Cristina Puyol solo tuvo buenas palabras: "es un niño que me provoca mucha ternura". Aunque no quiso opinar nada sobre las palabras de Christian el pasado viernes en el 'Deluxe'.