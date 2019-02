Según Marlène Mourreau, el alma de la antigua propietaria vaga por su vivienda. La vedette se sentó este fin de semana en 'Sábado Deluxe' para contar los fenómenos paranormales de los que está siendo testigo desde hace semanas. Asegura que convive con tres fantasmas, según le dijeron los profesionales que acudieron a inspeccionar su domicilio. "Se encontraron el cuerpo de ella en la casa, con los animales que vivían con ella. No me molesta el fenómeno paranomal pero la televisión la pone tan alta… lo peor es la reacción de mi gato, que no quiere entrar aquí”. Los expertos se desplazaron a hacer una sesión de espiritismo y al parecer el detector de presencias se disparó. Pero lo fuerte viene ahora... ¡Uno de los espíritus quiso ponerse en contacto con ellos!

La médium aseguraba que se trataba de su padre, así que la animó a lanzarle un mensaje. Y Marlene no se lo pensó dos veces: "Te echo de menos papá…", decía antes de ponerse, literalmente, a gritar y llorar desconsolada. Asegura que sintió una extraña sensación de frío recorriendo todo su cuerpo.

Telecinco.es

¿Por qué se compró esa casa? "Compré la casa a la asociación contra el cáncer, nadie sabía que estaba muerta dentro… La he reformado entera, hizo limpieza y eché mucha cal… Lo de la tele se enciende todos los días a las nueve de la mañana y por la tarde al Sálvame. Parece de broma pero no lo es. Desde que estoy en esta casa, mi gato Felix se ponía con ojos grandes y no querían entrar… y cuando le forzaba a entrar conmigo chillaba", cuenta. "No me da miedo… pero mis amigos me dijeron que habían visto a esta señora bajando las escaleras. Por eso he hecho venir a este equipo de investigación. He hecho venir a crónicas ocultas".

Los colaboradores de Telecinco no tardaron en bromear "La marihuana buenísima", soltaba Jimmy, y Víctor tampoco se quedó atrás, cuando Marlene contaba la sensación de frío y calor que sintió de repente, el colaborador lanzaba: "La menopausia empieza así…".



Pero ella seguía a lo suyo: "No tengo la menopausia todavía", y explicaba, "hay tres personas, mi padre, una señora que es de 1920 y esta mujer". "Me tengo que acostumbrar a vivir con fantasmas".

Y, ¿qué es de Marlene lejos de sus fantasmas? Pues tiene dos empresas inmobiliarias, ya que ha dejado la profesión "porque es una profesión muerta, no hay revistas ni vedettes". Aunque confesaba "echo de menos el escenario de vez en cuando, siempre he sido artista antes que mujer de negocios".