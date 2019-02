¿Estrategia o amor del bueno? Esa es la cuestión. Porque no es por ser mal pensados, pero lo cierto es que hasta que Julio Ruz fue expulsado María Jesús no había reparado en Antonio Tejado. Sin embargo, fue desaparecer su ex, que tuvo que abandonar el concurso por conducta indebida precisamente contra la modelo y madre de su hija, y poner sus ojos en el sobrino de María del Monte, ¿por qué será? Bailecitos por aquí, miraditas por allá, tu me rozas, yo te rozo.... Y besos, muchos, muchos besos se han repetido estos dos 'inesperados tórtolos' en los últimos días de concurso. Tanto que la propia María Jesús ha confesado que "me gusta mucho".

La cosa se puso más caliente el pasado miércoles, en el transcurso de una fiesta en la que bebieron agua con misterio. En ella, además de bailar, la modelo y el colaborador de 'Sálvame' pusieron en práctica la canción de Sergio Dalma 'Bailar pegados'.

Bailes pegados, roneo, tonteo, roces… Hemos visto mucho tonteo entre María Jesús y Antonio. ¿Pasión o pura estrategia?

Y tras el tonteo, se marcharon juntos la cama y allí se besaron… Un piquito inocente (en la imagen inferior) precedido de mucho tonteo. Pero, claro, María Jesús estaba nominada junto a Sofía Suescun… ¿Sería pura estrategia para quedarse en la casa y ganarle la partida a la pamplonica?



Si es así, la jugada, desde luego, le salió redonda porque la de Jaén fue salvada por la audiencia para sorpresa de Suescun, que vio como su archienemiga desde 'Supervivientes' le ganaba la batalla y la echaba del concurso.

¿Alguien fuera?

Julio Ruz lo tiene claro: “María Jesús es muy lista y sabe que si tontea con Antonio puede quedarse, pero ella tiene alguien fuera”, soltó durante la gala del jueves. ¿Estará celoso? Sea como fuere, lo veremos estos días porque María Jesús, por primera vez en mucho tiempo, ha logrado el favor de la audiencia y se ha quedado en Guadalix.

Cuando volvió a La Casa, Antonio se puso como loco de contento y se lanzó a sus brazos. “Estoy muy feliz de que se haya quedado”, dijo.



Desde ese momento 'el roneo' de la pareja es más que evidente y ya están en boca de todos sus compañeros que comentan cuánto van a durar sin enrollarse de verdad. Ellos tienen claro que en la casa no quieren tener nada que no pase de los besos o abrazos. Pero, ¿serán capaces de aguantarlo y no dar rienda suelta a su pasión?