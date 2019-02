Fortu no ha tenido una buena semana en 'GH DÚO'. El cantante de Obús ha protagonizado varios conflictos esta semana con sus compañeros y aunque algunos se han arreglado, como con Kiko Rivera, otros siguen candentes y cada vez peor, lo que no está ayudando en nada al artista a sobrellevar su nominación. Después de haber sido acusado por la audiencia y por Jorge Javier de no crear contenido suficiente, el rockero no está anímicamente demasiado optimista, y su mujer ha sido una de las primeras en darse cuenta pues Yoli se encuentra en el mismo estado que su pareja.

El rockero ha protagonizado un duro enfrentamiento contra Antonio Tejado en la 'Sala Dual', dedicada a limar asperezas pero que en este momento no sirvió de nada. La cuestión fue que en esta bronca, el sobrino de María del Monte dio con la tecla de lo que ha estado soportando su compañero en la casa de 'GH Dúo': su enfado constante durante la prueba semanal, lo mal que se tomó que le encargara la tarea de fregar, sus contestaciones a María Jesús o su manera de obrar en la discusión entre Kiko e Ylenia. "Yo ya he estado en la cocina dos semanas y no me voy a poner más. Lo siento, pero no me voy a poner", dijo a Tejado cuando le pidió ser el encargado de cocinar.

Todo esto, sumado a los constantes enfrentamientos con sus compañeros han sido un cocktail perfecto para que Fortu acabara llorando en el confesionario abrazado a su mujer confesando al 'Súper' que ya no aguantaba más en el concurso. “Me quiero ir de aquí. Hay mucha gente que no tiene corazón, solo saben hacer teatro. Son unos falsos", aseguraba el cantante de Obús entre lágrimas. Su actitud puede que le haga ser el próximo en abandonar la casa pues recordemos que está nominado esta semana junto a su mujer con quien pagó los platos rotos: “Todos están esperando que digas algo para decir: '¡mira cómo se pone!'. Aquí se ponen a parir”, exclamó. ¿Quién será el próximo expulsado?