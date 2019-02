Este domingo Los Ángeles se convertía, más que nunca, en la ciudad de las estrellas, celebrando la 61 edición de los premios Grammy. Hasta el Staples Center se desplazaron cientos de rostros VIP del mundo de la música, entre ellos, la imprescindible Miley Cyrus. La cantante y actriz fue uno de los focos de atención de la cita, y es que acudió con un 'look' de lo más discreto pero acertado: Poco maquillaje, demostrando que 'menos es más', un traje chaqueta negro oversize de Mugler y pantalón acampanado, y unas sandalias negras con sus iniciales en el tacón dorado.

Pero algo que llamó mucho la atención, además de su estilismo, es que Miley acudió sola a la alfombra roja. Y no porque no pueda ir sola si le apetece, por supuesto, si no porque estaba previsto que asisitera junto a su recién estrenado marido Liam Hemsworth. ¿Qué pasó, entonces, para que no fueran juntos?

La pareja se dio el 'Sí, quiero' hace a penas unas semanas y era de esperar que Liam acompañara a la cantante en esta noche tan especial en la que además de deslumbrar sobre la alfombra roja, lo hizo sobre el escenario. Pero, según informan medios locales, el motivo era de peso, y es que el actor estaba en el hospital.

Al parecer, el australiano viajó a Nueva York para promover su nueva película ‘Isn’t It Romantic’, y posteriormente pretendía volar a Los Ángeles para acompañar a Miley, pero tuvo que ser hospitalizado. Aunque se desconocen los motivos, su representante aseguraba a 'People' que "Liam tuvo que perder su día de prensa el domingo porque no se sentía bien. No está claro lo que pasó, pero ya se siente mejor”. Su compañera de reparto, Rebel Wilson, cercioró la noticia: “Liam estuvo hospitalizado durante la noche, hay que esperar que mejore. Él nos envió un mensaje está mañana”.

Lo que nos tranquiliza es que no debió ser nada grave porque Miley disfrutó de la noche como una auténtica niña pequeña, acompañada de su padre y sus amigos.

Tendremos que esperar para ver si Miley o el propio Liam se pronuncian al respecto y tranquilizan a sus seguidores sobre lo sucedido.