Kendall Jenner acaba de confirmar lo que era un secreto a voces: que está comprometida. El afortunado no es otro que Ben Simmons, jugador de baloncesto de la NBA, con quien la modelo llevaría saliendo unos meses. El baloncestista, de 22 años y nacido en Australia, juega en los Philadelphia 76ers de base y le ha robado el corazón a la hermana de Kim Kardashian. La 'influencer' abrió su corazón en el programa de Ellen Degeneres donde, además de confirmar su amor por Simmons, repasó los temas más candentes del clan Kardashian.

Kendall y Ben han sido vistos juntos, en numerosas ocasiones, como cuando la joven iba a los partidos de baloncesto de Simmons pero, hasta ahora, no habían confirmado que fueran más que amigos.

Kendall también hizo un repaso por las novedades del clan Kardashian. Pregunta por los rumores que apuntan que su hermana, Kylie, podría estar embarazada, la modelo ha negado que su sobrina Stormi vaya a tener un hermanito o hermanita aunque cree que su hermana podría estar intentando tener otro bebé. La 'influencer' ya no fue tan clara a la hora de negar los posibles planes de boda de Kylie con Travis Scott, el padre de su hija. "No que yo sepa" afirmó.

Kendall también repasó los malos momentos que pasó después de que sus 'haters' criticaran sus marcas de acné en los pasados Globos de Oro. "He llorado sin parar durante días por las cosas que la gente dijo de mí, y me he vuelto más fuerte por ello. A ver, no me malinterpretéis, no soy una superwoman" dijo. "Definitivamente tengo sentimientos, y las cosas que la gente dice online son muy dañinas. También debes aprender a vivir tu vida y no prestarles atención", añadió.