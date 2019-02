'Sühan: Venganza y amor' es la telenovela turca de la temporada. La historia de amor entre Sühan Korludag, miembro de una adinerada familia, y Cesur Alemdar, un misterioso hombre decidido a vengar la muerte de su padre, levanta pasiones entre los espectadores de Divinity. Esta producción, que emite Mediaset, ha sido vendida a más de 60 países y está protagonizada por Tuba Büyüküstün y Kivanç Tatlitug, dos de las estrellas emergentes de la televisión de Turquía. Pero ¿quiénes son Tuba y Kivanç? Sigue leyendo y descubrirás los secretos mejor guardados de los protagonistas de 'Sühan'.

Tuba Büyüküstün, su guapísima protagonista, nació el 5 de julio de 1982 en Estambul, estudió Vestuario y Escenografía y, fue cuando estaba en la universidad cuando empezó a interesarse por la interpretación, haciendo anuncios televisivos, y desde entonces no ha parado. Aquí no es un rostro del todo desconocido: la hemos visto en 'Amor de contrabando', de Nova. Entre sus hitos está haber sido la primera actriz turca nominada a Mejor Actriz en la 42ª edición de los Premios Emmy Internacional por su actuación en '20 Dakika'.

Aunque el mayor logro de Tuba son sus hijas gemelas, Toprak y Maya, de 7 años, fruto de su matrimonio con el también actor Onur Salak. Hoy están divorciados y ella sale con Umut Evirgen. "La tele es un trabajo como otro cualquiera y yo no soy actriz las 24 horas del día. Estoy feliz de dedicarme a esto, pero sabiendo que cuando termino, vuelvo a casa y soy yo”, decía hace unos años. Ya entonces no le gustaba demasiado la vida nocturna: "No me pillaréis saliendo de una discoteca. No me gusta, soy una persona muy tranquila a la que le gusta disfrutar de su casa, con los suyos" decía.

Y otro de sus amores son las causas sociales. Tanto es así que, en mayo de 2014, fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de Unicef, ONG con la que tiene en marcha varios proyectos. "Luchar por los niños y apoyarlos siempre han sido mis prioridades. El amor es lo que más me inspira", aseguraba hace poco en la revista Telenovela.​

Además de ella, en 'Sühan' es imposible no fijarse en su protagonista masculino, Kivanç Tatlitug. Nacido el 27 de octubre de 1983, en Adana, Turquía, es un actor y modelo de ascendencia bosnia. Y, lo sentimos, está casado.