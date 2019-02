Las hermanas Hilton son siempre un icono del estilo entre las celebrities y esta semana no se han querido perder el gran evento de la moda de Estados Unidos: la Semana de la Moda de Nueva York. Ante la ausencia de Paris en la fiesta de inauguración, donde estuvieron Nicky y Kathy Hilton, muchos pensaban que la joven multimillonaria no acudiría este año al gran evento, pero se equivocaban. La heredera del imperio Hilton ha tardado más en llegar y ha dejado pasar el fin de semana para dejar verse el lunes en los primeros desfiles de la jornada. Para ello eligió un look muy acertado.

Gtres

Con un vaporoso vestido de tela de gasa con un prominente escote en V de color negro con motivos blancos y ajustado bajo el pecho, Paris Hilton posaba junto a su amiga la condesa Tessa June von Walderdorff quien lucía un conjunto de dos piezas con corte recto en blanco. Ambas disfrutaron de esta primera jornada en la que desfilaron algunos de los diseñadores más destacados del mundo de la moda.

Ese mismo día su hermana también acudió mucho más informal, con un look con pantalones vaqueros y una sandalia fina con tacón de aguja y sin talón decoradas con pedrería. El frío hacía que escogiera un voluminoso abrigo color camel.

Gtres

Sin embargo, el día anterior pudimos ver su look mucho más formal en el interior de uno de los desfiles que tuvieron lugar con motivo de la Semana de la Moda de Nueva York. Nicky Hilton utilizó un pantalón de vestir negro de campana que le cubría los zapatos de tacón del mismo color y con una camisa negra de tirantes conjuntando con un cuello de jersey que le cubría hasta los hombros.

Gtres

Este fue también el color elegido por Paris Hilton aunque no el estilo, en la última noche. La heredera escogió un vestido negro de rejilla y flecos en las mangas y piernas con escote que dejaba ver toda su silueta. También contaba con un top negro a modo de sujetador y ropa interior de color crema para camuflarla bajo el vestido. Un estilo atrevido y que no incluiríamos entre los mejores de la semana.