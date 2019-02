Lydia Lozano ya puede respirar tranquila. La semana pasada su marido, el tan esquivo y al mismo tiempo nombrado Charly, fue ingresado en el hospital Ruber Juan Bravo de Madrid para ser operado de una hernia discal lumbar. Una intervención que mantuvo a la periodista muy inquieta y preocupada, ya que, aunque es bastante común, puede derivar en una serie de complicaciones. A esto se suma que la colaboradora de ‘Sálvame’ es bastante aprensiva a todo lo que tenga que ver con el tema de enfermedades y hospitales. Por suerte, todo ha salido bien y Lozano ya ha vuelto a casa en compañía de su marido.

Al parecer, Charly sufre fuertes dolores a causa de la herida, que además le obliga a tumbarse de lado. El pasado viernes, y pese al dolor, el arquitecto logró ponerse en pie. De hecho, ese mismo día tenían intención de darle el alta, pero debido a que el postoperatorio se complicó por la herida que el marido de Lydia tiene en la espalda, no ha sido hasta ahora cuando han podido abandonar el hospital.

Según confirmó el pasado lunes en ‘Sálvame’, Charly está “estupendo”, aunque ella parece que no está llevando tan bien su recuperación… "Él está bien, yo fatal", afirmó. “Yo soy periodista, y hacer una cura me parece una prueba de amor… La herida es muy grande y hay que drenar, así que no sé hacerlo y me impresiona mucho. Me estoy portando muy bien como enfermera”.

El pasado sábado, en su reaparición en 'Sábado Deluxe’ tras varios días ausente, Lydia se reincorporó al trabajo luciendo la mejor de sus sonrisas y mostrando su tranquilidad y felicidad. "Estoy bien. Y Charly también", confesaba al inicio del programa. "Ya le he dicho de todo, pero nada... Charly, que un besito que no te muevas mucho. Ah es verdad, eres mi Google".

Además, quiso agradecer la atención del equipo médico que les ha atendido. "Un besito a las enfermeras, y a Nuno, ese portugués maravilloso, os quiero a todas las enfermeras, cómo me lo he pasado con vosotros… Me he reído tanto", señaló. Como muestra de que lo peor ha pasado, Lozano acabó, a petición de Jorge Javier Vázquez, bailando y cantando un tema de su queridísima Barbra Streisand.

Durante estos días de incertidumbre, Lozano ha contado con el apoyo de los suyos, entre ellos, su madre, a la que vimos acompañar a la periodista al hospital. Además, pese a las rencillas que pueda tener con sus compañeros de programa, se ha visto arropada por todos ellos, incluidos Kiko Hernández y Kiko Matamoros, sus mayores azotes en las tardes de Telecinco.

"Desde aquí, a los dos, a Lydia y a Charly, por tan buenos momentos que hemos vivido juntos y tantas historias que hemos compartido. Aunque luego se fuera al traste nuestra amistad, esta semana estoy muy unido a vosotros. Lo que le dije ayer a Lydia es cierto. Todo va a salir bien, vamos a salir bien de esta y de aquí a dentro de una semana te voy a ver con una sonrisa de oreja a oreja, diciendo que todo ha salido bien y que todo ha salido fenomenal. Esto es lo único que me importa ahora mismo", dijo Hernández en el plató de ‘Sálvame’.

Por ello, en su vuelta a las tardes de ‘Sálvame’, ha querido dejar claro que se ha sentido muy querida y arropada por sus compañeros de programa. “Han publicado un artículo diciendo que mis compañeros me han abandonado. Solamente quiero decir que todos mis compañeros se han preocupado. Les doy las gracias y les he contestado a todos”, explicó.