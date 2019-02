View this post on Instagram

Hoy hemos tenido que pasar por el quirófano de nuevo, ya van 10 y 9 años de calvario con este pie, pero ya estamos viendo la luz al final del túnel y es gracias a @angelvillamor61 y a todo su equipo de @iqtramedicina que sin ellos estoy convencido de que esto habría terminado mucho peor #nevergiveup