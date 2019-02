Miriam Saavedra está dispuesta a dar un gran paso... Coincidiendo con el 'Día de los Enamorado's, la ganadora de 'GH VIP 6' va a dar el 'Sí quiero'. ¡Menudo bombazo! Si hace unos meses estaba pasando por un bache sentimental tras su ruptura con Carlos Lozano y su polémico idilio con Hugo Castejón. La princesa Inca está de lo más emocionada, así lo ha confesado en su canal de Mtmad, donde nos deja vivir con ella cientos de aventuras y donde nos dejará ser testigo de su paso por el altar. "He tomado una decisión muy importante... ME CASO. He estado meditando, pensando, y dije por qué no", confiesa ella misma.

Parece que ha encontrado a la persona perfecta, la que nunca le fallará y siempre estará a su lado... En las buenas y en las malas. Aunque todavía no tenemos muchos más detalles, pronto nos contará cómo será la gran fiesta, veremos su vestido de novia, descubriremos por qué ha decidido dar este paso y nos contará cómo se siente.

Pero, ¿con quien se casa?

Carlos Lozano es el primero en el que pensamos cuando escuchamos esta noticia. Pero visto lo visto, parece bastante complicado que eso suceda, ¿no? El ex colaborador de 'Sálvame' no terminó su relación de manera precisamente amable con Miriam, así que si ahora nos cuentan que no solo han vuelto, si no que además se casan, nos quedaríamos a cuadros.

Otra opción podría ser Hugo Castejón... ¡Eso sí que sería un bombazo! Sin embargo, la opción que la mayoría baraja es la 'sologamia', sí, la moda de casarse con uno mismo cada vez se extiende más y no nos extrañaría en absoluto que Miriam se lanzara a darse el 'sí quiero' a sí misma.