Kiko Rivera no vive su momento más dulce en 'GH DÚO', pero fuera las cosas no están mejor... Aunque el concursante lo está pasando bien junto a sus compañeros, no se libra de las broncas y algunas más fuertes que otras. La última y más fuerte, con Ylenia.

Según explica Pepe del Real, la principal deuda de Kiko Rivera es con Hacienda. El cantante debe 80.000 euros al fisco más 15.000 euros por intereses y costas. El periodista ha explicado que Kiko ya ha conseguido reducir la deuda inicial que tenía con Hacienda a casi la mitad. "Debía 200.000 euros y ya ha pagado 90.000", ha explicado el colaborador de 'El programa de Ana Rosa'.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Además, acumula otras dos deudas: Una con la comunidad de vecinos del loft que Kiko compró en Alcobendas (unos 24.000 euros), y otra con un empresario con el que Kiko no habría cumplido su contrato (en torno a 5.000 euros).

Preocupaciones del exterior

Kiko está cada vez más integrado con el resto de sus compañeros, el joven no deja de protagonizar vídeos en los que sale especialmente bien parado, como cuando confesó su superada adicción a las drogas o su reciente emoción al ver unas imágenes de sus dos hijas. Pero, los problemas que tiene fuera no le dejan disfrutar 100% de su concurso.

De sobra son conocidos los problemas legales que el intérprete de ‘Quítate el top’ arrastra, ya sea en calidad de demandante o demandado. Por ello, antes de entrar a ‘GH Dúo’, intentó que todo quedara bien atado para no tener que preocuparse por nada, llegando incluso a intentar llegar a un acuerdo amistoso con Las Mellis, a las que tiene demandadas, para evitar tener que ir a juicio.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Sin embargo, María Patiño maneja una información que podría llegar a trastocar los planes del concursante. Según anunció la periodista en ‘Sálvame’, el día 25 de febrero, a no ser que las cosas cambien, Kiko y Dulce se verán las caras en los juzgados al haber sido citados a declarar como testigos en un juicio que encabeza Isabel Pantoja contra la mediática niñera.