A sus 60 años, Alec Baldwin está viviendo una segunda juventud. ¿La razón? Cuatro hijos de edades que oscilan entre los 5 años y los 8 meses y una espectacular mujer, de 35 años, de la que está profundamente enamorado. Sin duda, atrás quedaron los años de 'playboy hollywoodiense' por el que todas suspiraban. Aquellos en los que se casó con la exuberante Kim Basinger, con la que tuvo una hijar, Ireland, que ahora tiene 23 años. Con ella no pudo ejercer, como le hubiera gustado, su papel de padre. Sus compromisos profesionales se lo impidieron, por eso ahora se está resarciendo con sus cuatro hijos pequeños, los 'Baldwinitos' -como los llama cariñosamente su madre, la española Hilaria Thomas, con la que se casó en 2012-.

De que Baldwin es todo un actorazo no nos cabe duda, pero su mejor papel es el de padre, claramente. Ha rejuvenecido rodeado de su pequeña prole, de la que presume en redes sociales: se tira al suelo a jugar con ellos, los saca al parque, se disfraza con ellos... ¡Vamos, que es todo un padrazo!

Vestido todo de negro y con este sombrero de ’cowboy’ para protegerse del sol se paseó por el zoo el actor junto a su familia. Gtres

La semana pasada, y unos días después de declararse culpable de acoso a un motociclista, el actor disfrutó de un día de lo más divertido con sus pequeñajos. El matrimonio y sus cuatro 'churumbeles' organizó una excursión al zoo de Los Ángeles, donde pasaron el día viendo a los animalitos.

El pequeño Romero (8 meses) se pasó el día en brazos de su niñera, para que sus padres se pudieran ocupar de sus hermanos mayores. Gtres

Mientras Alec e Hilaria se hacían cargo de sus hijos mayores, del pequeño Romeo se ocupó una niñera que les acompañó durante todo el día. Ella fue la encargada del cuidado exclusivo del benjamín de la familia.

Hilaria se encargó de coger a Rafael, que estaba cansado, mientras Alec se ocupaba de Carmen. Gtres

Los otros tres niños, Carmen Gabriela (5), Rafael (3) y Leonardo (2), no se separaron ni un momento de su papi, que estaba de lo más divertido -y atractivo, todo sea dicho- con un sombrero estilo cowboy. Aunque si el actor quería emular al Llanero Solitario, le salió el tiro por la culata porque con ese sombrero parecía, más que un 'cowboy', un segador. Aunque hay que reconocer que 'quien tuvo, retuvo' y Baldwin no ha perdido su atractivo.