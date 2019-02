Amor Romeira celebra este 13 de febrero su cumpleaños. Con una figura espectacular fruto del gimnasio y la dieta, no seríamos capaces de averiguar su verdadera edad, algo que ella tampoco quiere que hagamos. Así, ha aprovechado esta fecha no para decirla sino para agradecer una persona muy especial que siempre se ha caracterizado por el apoyo que la ha brindado a lo largo de los años: su madre, Mensi Medina. La mujer ha dedicado un emotivo post a su hija por el día de su cumpleaños. A pesar de todo, el mensaje ha dejado tanto a la cantante como a sus seguidores con un nudo en la garganta de la emoción del momento. “Gracias Mamá @mensimedina por este post tan emotivo! TE AMO”, escribía su hija cuando compartía el mensaje.



Una madre trabajadora y muy orgullosa de su hija, esa es Mensi Medina que ha declarado en el emotivo mensaje lo mucho que Amor la hace feliz por sus ganas de luchar contra todas las adversidades que se le han puesto por delante que, durante su vida, han sido muchas. “Ella no quiere que diga los años que cumple, por eso no lo digo. Pero si les digo que me siento súper feliz y muy muy orgullosa de mi hija, porque está donde está gracias a lo trabajadora, luchadora y perseverante que es. Yo creo que le he inculcado buenos valores para que en esta vida lleve el camino más correcto y me enorgullece mucho cuando me llama por teléfono para contarme sus PROYECTOS y pedirme consejos. Y sobretodo cuando me hace caso y los sigue, que no siempre es así. Todo sea dicho de paso.”

El mensaje, acompañado por una fotografía en la que Mensi sostiene en brazos a su bebé, ha obtenido miles de 'me gusta' en apenas unas horas, sobre todo, por el orgullo y la fuerza con la que su madre defiende a su hija: “que sepas que volvería a luchar y a enfrentarme cara a cara hasta con el mismísimo demonio porque tú consiguieses tu felicidad. Ya sabes a lo que me refiero”, escribía su madre en referencia a su proceso de identidad sexual. Y es que, su madre siempre ha sido un gran apoyo para Amor en este aspecto, pudiendo estar orgullosas ambas de la relación estrecha y sincera que han creado a lo largo de los años.