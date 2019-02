Oriana Marzoli se ha propuesto no volver a practicar sexo. Con este titular tan llamativo ha arrancado la ex gran hermana más exprés de la historia su último vídeo para MTMad. Oriana está en una etapa en la que ha decidido pasar por completo de los hombres, y no es para menos: por una cosa o por otra, o le duran dos telediarios, o el que le dura un poco más le acaba saliendo rana. Ya le pasó con Luis Mateucci o Pablo 'el poeta': se las prometía muy felices, pero con el primero acabó fatal, y con el segundo aún se habla, peor un buen día se despertó ¡y le confesó que ya no la quería! Vamos, que la muchacha ha tenido una época un poco nefasta en el amor, así que ahora ha decidido que si no la quiere nadie, ¡se va a dar amor a sí misma!

Así lo ha confesado la propia Ori en su canal: "No nos hace falta tener una pareja para pasar San Valentín. Lo importante es estar bien con uno mismo, que te quieras y te valores. A veces nos dejamos llevar por los sentimientos... y eso no sirve de nada". Oriana ha decidido ocuparse de sí misma, y para ello se arregla hasta para sacar al perro: "Fea no soy, pero tengo que salir pivón". Y mira, nos parece una frase para enmarcar y que se convierta en nuestro mantra diario.

Aprovechando su soltería, ahora prefiere complacerse a sí misma a su manera: paseando al perro, haciéndose las uñas, yendo a la peluquería... y comiendo. Mucho. De hecho, en la misma mañana compró una Coca-Cola y unos ganchitos para picar... ¿y para comer? Hamburguesa con patas de McDonald's. No seremos nosotros quien le diga lo que comer, pero, como consejo, le diremos que la soledad y la buena alimentación no están reñidos...

También ha confesado que no piensa salir con nadie... aunque hay alguien que le hace tilín: "No me echo novio hasta que venga uno que me gusta, que está en EEUU. Y como no viene hasta dentro de un año... me voy a quedar sola", le confesaba a la chica que le hace las uñas, pero ha ido más allá (se ve que ya son amigas): "No tengo ganas de nada, ni siquiera de 'hacerlo'. Que conste que tengo chicos con los que estuve hace tiempo y eso... pero digo 'qué pereza'. Estoy como asexual. Me sorprendo a mí misma, porque yo normalmente, cuando lo dejo con alguien, ya quiero conocer a otra persona".

Y lo cierto es que sí: Oriana ha empezado el año por la puerta grande abrazando su soltería, queriéndose mucho, dedicándose tiempo y eliminando de su vida aquello que no le aporta nada, como muchas amistades, entre las que se encuentra la de Aless Gibaja. ¡Porque con Ori no se juega, hombre ya!