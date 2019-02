¡Que no viene y que no viene! Parece que el pequeño Matías, el futuro hijo de Adara Molinero ('GH 17') y Hugo Sierra ('GH Revolution'), está de lo más cómodo en la tripa de la ex gran hermana, porque está llegando la fecha límite del embarazo ¡y no se le ve ni con la intención de salir! Así lo contaba la propia Adara este martes junto a una foto en su cuenta de Instagram, luciendo tripa con taconazos y minivestido: "Faltan 2 días para la fecha prevista de parto. Si no nace el día 14, me lo provocarán el día 20", cuenta.

Pues bien, aunque la fecha del 14 de febrero sería redonda como día del nacimiento de su bebé para ponerle la guinda a su relación con el ganador de 'GH Revolution' (ya que es el día de San Valentín), parece que este miércoles todavía no hay atisbo de parto, algo que incluso le preocupa, porque incluso está sintiendo molestias por el peso del niño: "Sigo con dolores, como pequeños calambres que me suben por las ingles, y a veces en la parte de abajo de la tripa", relata con nerviosismo, y no es para menos: un parto provocado no es lo ideal, pero al niño hay que sacarle de todos modos...

Instagram Adara Molinero

Adara y Hugo, por su parte, ya lo tienen todo listo para la llegada del bebé en su casa de Mallorca (donde residen): la habitación está preparada, la bolsa del hospital por si hay que salir corriendo también, los peluches en su sitio, el cambiador a punto y lleno de todo lo que les va a hacer falta... vamos, que la pareja está de lo más expectante.

Y nosotros, claro, también. ¡Qué ganas de verle la carita después de haber vivido su embarazo de principio a fin! ¿Se parecerá más al padre o a la madre? Se asemeje a quien se asemeje, ¡seguro que será un bombonazo cuando sea mayor!