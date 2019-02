Chabelita y Asraf ¿confirman? que están juntos

Que sí, que no, que sí, que no... Los ex concursantes de 'GH VIP' llevan tonteando desde sus días dentro de la casa. Después de que Isa rompiera con Omar Montes, quedaba la puerta abierta para comenzar algo con Asraf. Parece que meses después de su acercamiento, podrían haber confirmado, a su manera, su relación.