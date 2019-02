¡Por fin ha llegado Aurah Ruiz para quedarse! Después de mucho callarse (con lo que le cuesta a ella eso...), por fin ha sorprendido estrenando un canal de vídeos en MTMad. Ahora ya pertenece a la prole de influencers como Laura Matamoros, Miriam Saavedra u Oriana Marzoli que ingresan pasta por mostrarnos su día a día. En su caso, Aurah ha querido dejar muy claro desde el principio que está más soltera que nunca: el padre de su hijo, Jesé Rodríguez, sigue en su línea intentando hacerle la vida imposible, y con Suso... con Suso no acabó precisamente bien. De hecho, si se despeña por un barranco, a Aurah le iba a dar lo mismo, a juzgar por sus palabras.

"Primero, estoy sola y sin novio. Mi relación con Suso se quedó en Gran Hermano. De hecho, acabamos muy mal y no quiero saber nada de él. Y segundo, sobre el (supuesto) acercamiento del padre de mi hijo: acabamos muy mal, lo saben por las redes sociales... quise firmar la tregua, pero bueno, otra vez 'boom'. Ojalá todo parara ya, ojalá nos entendiéramos sólo en lo que hace falta aquí, que es mi hijo... pero ahora mismo no es así, qué voy a hacer", se resigna.

Por mucho que la intenten juntar con unos y otros (especialmente con Omar Montes, con el que estuvo la mar de a gusto en Barcelona unos días para un proyecto en común relacionado con la música de él), insiste: "Desde que salí de 'GH VIP' estoy sola. No me encuentro enamorada... y la verdad es que me va bien sola. El amor de mi vida es mi hijo, y ahora me pego mis caprichitos: me he cortado el pelo, me he puesto mis pestañas, mis uñitas... porque lo que tiene que hacer una mujer es quererse a sí misma", afirma con contundencia.

Aún así, el día a día de Aurah, a pesar de haber salido de 'GH VIP 6' con mucha más fama de la que disfrutaba antes, sigue siendo de lo más normal: "Por las mañanas, mi familia y yo llevamos a mi hijo a la escuelita. Es como un gabinete de terapia en el que le enseñan a hacer las cosas que tiene que hacer a su edad. Como estuvo tanto tiempo encamado en una cuna en el hospital, mi hijo no caminó cuando lo tenía que hacer, por ejemplo, pero ahora está muy bien, ha avanzado muchísimo y está perfecto", ha contado. Y nosotros que nos alegramos!