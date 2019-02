Cupido, con sus flechas, ha llenado de amor la casa de ‘GH Dúo’. Y buena fatal que hacía, ¡que siempre viene bien algo de afecto entre tanta bronca! Además de la inenarrable boda entre Antonio Tejado y María Jesús Ruiz, que destacó por el look capilar que decidió lucir la novia, el reality se adelantó al Día de San Valentín con la visita a la casa de Yurena, quien quiso dar una sorpresa a su querido Juan Miguel. Un pequeño aperitivo a los encuentros que viviremos en la próxima gala del reality entre Candela, Fede y Sofía con sus respectivas exparejas (y dudamos que sean tan apasionados como este).

¿Qué te ha parecido el reencuentro entre @Yurena_ y @juanmioficial_?



🔄 ¡Precioso! Esto es para toda la vida

❤️ Me he quedado frío#GHDÚOÚltimaHora8 pic.twitter.com/5ibzs1autj — Gran Hermano (@ghoficial) February 13, 2019

En el ‘Última hora’ del pasado miércoles, el peluquero fue citado en la ‘Sala del más allá’, estallando de felicidad al encontrarse con la que fuera su pareja de concurso. Emocionado, corrió a abrazar y besar con inmensa pasión a la estrella de la música. La primera toma de contacto, como no podía ser de otra forma, estuvo amenizada por ‘Las flechas del amor’ de Karina. “¡Estás guapísima!”, aseguraba el estilista entre morreo y morreo.

Al ver que aquellos podrían pasarse todo el encuentro metiéndose mano y sin decir nada, intervino el Súper para pedirles que desvelaran qué planes tenían para el día más romántico del año. “Habíamos planeado que, si ambos estábamos aquí en San Valentín, celebraríamos una maravillosa boda por todo lo alto. Era nuestra gran ilusión”, señaló Yurena. ¿Y hubieran estado todos invitados al enlace? “Por supuesto, todos los compañeros que están hoy día estarían invitadísimos”.

Un incontrolable Juanmi no dejaba de tocar a su enamorada, recordándole lo guapísima que estaba mientras le tocaba el culo o la elevaba por los aires (eso sí, no os imaginéis algo tipo ‘Dirty Dancing’). “Me he puesto así para ti hoy”, aseguraba la intérprete de ‘En carnaval’, quien se había tomado en serio su papel e iba vestida de rojo desde la cabeza a los pies. Acto seguido, se recordaron lo muchísimo que se están echando de menos. “Me puse malísimo”, dijo el valenciano al recordar la expulsión de su musa. Una picarona Yurena no dejaba de azuzarse el pelo y mirar con ojos de deseo al peluquero… ¡Cómo para resistirse a sus encantos! “Ciertamente, no tuvimos nada Juanmi y yo. Lo tendremos hoy”, advertía la cantante con una sonrisita pícara.

“Súper, te quiero de verdad. Hoy estaba muy sensible y me han entrado ganas de llorar”, apuntó Juan Miguel, al cual se le habían pasado todos los males al ver la sorpresa que le esperaba. Entre promesas de amor, aquellos no dejaban de morrearse, teniendo que intervenir el Súper para que se fueran despidiendo. “Aguanta hasta la final”, dijo Yurena con todo el pintalabios corrido por la cara. ¡Menuda estampa!