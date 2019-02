View this post on Instagram

Curando el factor emocional con el método cánguro 🤲🏻. Como madre, me ayuda a sanar el fin precipitado del embarazo...ese sentimiento de culpabilidad se desvanece cuando nos sentimos en cada latido, cada respiración...sin barreras, piel con piel. En eso consiste el método canguro, colocar al bebé en el pecho desnudo, bien de la madre, del padre (Aritz también crea su vínculo ❤️) o de quien esté disponible. Y hablando de la criatura, nuestra mayor prioridad, los beneficios son maravillosos👏🏻👏🏻👏🏻 Especialmente en bebés prematuros necesitados de incubadora, se ha comprobado que este contacto humano, les conforta al punto de: 1️⃣ Reducir el estrés, relajándose y encontrando tranquilidad 2️⃣ Efecto termorregulador, cuando el bebé necesita calor la madre aumenta su temperatura corporal y cuando tiene fiebre la rebaja 3️⃣ Estabiliza la frecuencia cardiaca y por ende menor número de taquicardias-bradicardias 4️⃣ Mejor tolerancia al dolor frente a las intervenciones 5️⃣ Favorece el sistema inmunitario del bebé protegiéndolo contra infecciones 6️⃣ Estimula el desarrollo psicomotor y la capacidad de adaptación al medio 7️⃣ Mejora su respiración, reduciendo las apneas 8️⃣ Adquieren antes la habilidad de succión-deglución, ganando peso con mayor rapidez 9️⃣ En caso de lactancia materna, favorece la producción 🔟 El bebé se llena de bienestar...vuelve a sentir el cuerpo, su hábitat por naturaleza, su refugio, su alimento 🤗 Gracias a los protocolos que cada vez más lo incluyen en UCI neonatal, con acceso 24h para los padres. Nosotros comenzamos aprox a las 12h de nacida Miren, una vez ya estabilizada (va a depender del estado de cada bebé) ...y nos derretimos de amor #Verdeliss #MétodoCanguro #BebéPrematuro