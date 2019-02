Nacho Vidal tiene VIH. Según publica 'El Nacional.Cat', el actor ha dado positivo en el virus del sida y eso ha hecho que el gremio del cine porno a nivel europeo esté parado. Como marca el protocolo, todas las producciones de cine para adultos se han paralizado durante un mes para que todos los actores del sector, hayan o no hayan trabajado con el actor catalán, se sometan a los exámenes pertinentes para determinar si padecen algún tipo de enfermedad de transmisión sexual.

'En Blau', el suplemento de 'El Nacional.Cat' se ha puesto en contacto con el actor catalán que no ha querido pronunciarse al respecto. "No se de dónde sacas la info pero es de muy mal gusto. No diré nada gracias" ha comentado. Por su parte, Inmaculada González, la madre de Nacho, ha desmentido la noticia a 'Jaleos'. "Esto no es algo que se publica a través de fuentes fidedignas, pero no es para nada cierto que mi hijo tenga VIH", ha dicho. Mientras que el actor no ha querido atender la llamada de este medio argumentando que '"estaba de obras en casa". Al parecer, la Seguridad Social está aplicando el protocolo habitual en estos casos. Se ponen en contacto con las parejas sexuales de Nacho Vidal de las últimas semanas para darles una cita para que se hagan la prueba ya que, en el cine adultos, es práctica habitual no utilizar preservativo porque los consumidores de este tipo de cine así lo demandan.

La conmoción en mundo del cine para adultos es total. Nacho es uno de los actores porno más famosos del panorama europeo y la noticia ha corrido como la pólvora. Al parecer, una de las últimas actrices que han compartido escenas con Nacho Vidal fue avisada por el representante del actor y ya se ha hecho la prueba. Por ahora, le ha dado negativo pero es muy pronto y deberá repetirse la prueba en las próximas semanas.