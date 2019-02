Carlos fue detenido en la casa de Fayna, en el municipio de Agüimes (Gran Canaria), después de que esta interpusiera una denuncia por presunto maltrato el pasado 10 de enero de 2018. Un día después, el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, Gran Canaria, ordenó el la puesta en libertad provisional del exconcursante de 'GH', tras ser detenido por un presunto delito de violencia machista y pasar una noche en el calabozo.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Ahora, la magistrada, titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Telde (Gran Canaria), Virginia Peña, ha imputado a Carlos la comisión presuntamente de tres delitos de maltrato habitual, un delito continuado de amenazas, un delito leve de amenazas y un delito continuado de vejaciones injustas, a la que era su mujer en el año 2017 y a los dos hijos fruto del matrimonio. Se ha "explorado psicológicamente a los menores", se han escuchado las grabaciones telefónicas y la magistrada ve claros indicios "racionales de criminalidad" contra 'El Yoyas'. Carlos llamó más de 56 veces a sus hijos con la intención de ponerse en contacto con ellos e intentar "controlar a su exmujer".

Agencias

Además, se apunta que Carlos "durante la relación matrimonial con la denunciante, mientras convivían en Barcelona, con ánimo de menoscabar la integridad física de ésta, en varias ocasiones la golpeó dándole puñetazos y patadas, llegando a ponerle un ojo morado en una ocasión, y en otra a amenazarla con clavarle el mechero, además de vejarla habitualmente". Vejaciones, que al parecer, también se extienden a sus hijos.

Por lo tanto, si el Ministerio Público decide presentar cargos, 'El Yoyas' tendrá que sentarse "de forma inapelable" en el banquillo de los acusados.

Agencias

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Una turbulenta historia de amor

Hace 17 años que comenzó la polémica relación de Fayna y Carlos 'El Yoyas'. Los jóvenes se conocieron en 'Gran Hermano 2', donde ambos participaban. Allí surgió un amor marcado por la violencia del joven catalán. En 2001, durante el concurso, Carlos se convirtió en el primer expulsado por conducta indisciplinaría tras agredir a Fayna durante una discusión.

Pese a esto, se casaron y han estado juntos 17 años. Tienen dos hijos en común, una niña y un niño.

Agencias

Todo parecía ir bien entre ellos, cuando el año pasado sorprendían a todos con una desagradable noticia -que se colaba hasta en los Informativos nacionales-, sobre la detención de Carlos por presunto maltrato, amenazas y vejaciones injustas a la canaria. El exconcursante de 'GH' negó todo en unas declaraciones exclusivas a Qué Me Dices!: "No, no ha habido amenaza ni ha habido agresión física, porque ni nos hemos visto. Llevamos sin vernos lo mismo que llevo sin ver a mis hijos, 3 meses".

Por su parte, Fayna decidió dejar Cataluña, donde tenían instalado el domicilio familiar, y voló a su isla llevándose con ella a sus dos hijos. Con la intención de comenzar una nueva vida junto a sus retoños y su nueva pareja, que al parecer también sufrió la ira de su ex. Qué Me Dices! se puso en contacto con ella, y relataba lo mal que había actuado Carlos, persiguiéndola y acabando detenido delante de la casa de sus padres por su violenta actuación.