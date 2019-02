‘GH Dúo’ se ha llenado de ‘amor’ en el Día de San Valentín. Bueno, más bien la organización del programa ha aprovechado la festividad para juntar a las exparejas ya separadas del reality y ver si saltaban chispas (y no creemos que quisieran que fueran precisamente amorosas). De esta manera, Albalá pudo volver a ver a Sofía, un reencuentro que empezó bien pero que terminó bastante regulero. Nada más verse, se fundieron en un tierno abrazo y se dijeron que se habían echado mucho de menos. Con actitud especialmente cariñosa y conciliadora, Suescun confesó que estaba encantada con la reacción que tuvo el joven ante su marcha y que ahora no se separe de su sudadera.

“Me da mucha pena que hayamos vivido momentos tan feos y que hayamos pedido tanto el tiempo”, le dijo la última expulsada a su ex. “Tú sigue así que puedes llegar muy lejos. Lo estás haciendo muy bien. No te preocupes por lo de fuera. Te queda mucho concurso. Tienes que estar muy tranquilo porque cuando salga, hablaremos, cenaremos”. A partir de ahí, la cosa se fue torciendo para Alejandro, quien no entendía muy bien sus palabras cuando le había dejado entrever que no iban a poder seguir teniendo una relación fuera de la casa. “¿Por qué vienes? A ver dicho que no. Ahora estoy peor… Me dijiste que no quería verme más”, señaló con el gesto cambiado.

En ese momento, intervino Jorge Javier para decir que aquello parecía el final de una peli romántica en la que los protagonistas deciden quedarse juntos. “Me he puesto a temblar cuando la he abrazado”, dijo Albalá. “He sentido que se le ha revolucionado el corazón. Todo muy bonito”, replicó Suescun. Y es que el santanderino asegura que la echa muchísimo de menos, sobre todo por las noches. “No sé si daros las gracias porque no sé si es bueno para mí verla o no”, expuso Alejandro.

Mientras que Jorge Javier pedía que se dieran un beso, cual si estuvieran en la escena de la barca de ‘La Sirenita’, Alejandro le preguntó a Sofía si fuera estaba todo igual. “Sí, no ha pasado nada para que te tengas que preocupar”, le contestó, iniciando una conversación en código de la que era especialmente difícil entender el significado. “Entre nosotros, amor hay mucho, la verdad. Me da rabia las diferencias que tenemos que hacen que no podamos estar juntos. Espero que en el futuro se solucione, porque es una pena perder ese cariño que nos hemos tenido”.

En ese momento, el presentador intentó echarle un cable a Sofía, diciéndole a Alejandro que también es bueno tener una amistad con alguien que quieres. Sin embargo, la ganadora de ‘SV’ replicó que no era tan solo una amistad. “No me lo marees”, le pidió Jorge Javier. Albalá, en un mar de dudas, se mostró cabizbajo y sin ganas de seguir al lado de su ex. Y es que el joven, al ver tantos corazones y en el día en el que se encontraban, se pensaba que ella iba a ir a decirle que quería estar con él, no a repetirle lo que ya sabía. “Te he dicho que fuera hablaremos. He visto cosas que no me gustan…”, le explicó Suescun. En la despedida, la ‘gran hermana’ se comió a besos a su ex, aunque él no se mostrara precisamente receptivo.

En el plató, Jorge Javier se mostró disgustado. “Mira que soy pro-Sofía, pero se lo monta muy mal. Lo está puteando. No se puede ser tan egoísta”, opinó el catalán. Por su parte, Paz Guerra, la madre de Alejandro, también expresó su opinión: “Tiene miedo de quedar mal con la audiencia… Hay una frase que la define: Nadando y guardando la ropa”.