Miriam Saavedra, famosa gracias a Carlos Lozano y Mónica Hoyos

Llegó como novia del presentador pero la peruana se ha hecho en televisión el hueco que ahora él no tiene. ¿Sus méritos? Su carisma, sus polémicas peleas con su ex, Carlos Lozano, y la ex de su ex, o sea, Mónica Hoyos. Y, por supuesto, sus míticos, bailes, como el del gusano