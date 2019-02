Después de unas semanas complicadas en Sálvame, Rafa Mora decidió hacer las maletas y poner tierra de por medio. ¡Y tanto! El colaborador valenciano del programa de Telecinco cambió por unos días las playas de su tierra natal por las de Cancún, México, donde aterrizó con su inseparable Macarena. La parejita, totalmente relajada, disfrutó a tope del viaje: bailes al sol, chapuzones a tutiplén, arrumacos que rozan los dos rombos y mucha langosta para comer.

“Después de grandes momentos quedan inolvidables recuerdos”, escribió él en Instagram. No es por ser malas pero parece que Rafa le ha dado con gusto a la comida mexicana...

Está claro que a Macarena poco le importa y está de lo más enamorada de su chico. La pareja se alojó en el hotel Melody Maker, un exclusivo resort de lujo que cuenta con acceso exclusivo a la playa y conciertos con los Dj más importantes del mundo.

Rafa y su chica demostraron que la crisis que padecieron en verano está olvidada, tanto que seguro que el día menos pensado nos sorprenden con boda. “Es la mujer de mi vida”, aseguró él.



Rafa, con silla asegurada en 'Sálvame'

La verdad es que el valenciano no puede pedirle más a la vida. Lleva dos años con silla en Sálvame y, a pesar de que sus compañeros han cuestionado su puesto en las últimas semanas, Rafa parece haber salido reforzado.

“Me lo he currado mucho y no creo que aquí mantengan el puesto a nadie que no sea válido”, asegura.

Recientemente, Rafa Mora ha asegurado que ha ganado más de 5 millones de euros ¿será por eso que está tan contento y se marca estos bailes con su chica?

El colaborador y Maca son pura química y eso que el pasado verano pasaron una crisis que a punto estuvo de hacerles romper definitivamente.

Está claro y a juzgar por cómo se miran los dos tortolitos, están más 'in love' que nunca... tienen tanta pasión que menos mal que están en el agua o corrían riesgo de arder como una falla... ¿o no tetes?