Amor Romeira vivía uno de los momentos más felices de su vida, con infinidad de proyectos profesionales: nuevo single, firmas patrocinadoras, bolos, presentaciones, desfiles… pero el pasado 13 de febrero Amor confirmó lo que más temía: no oye bien, y no sólo tendrá que llevar audífono, sino que además, lo más posible, es que deban operarla. En una entrevista muy sincera, la ex participante de Gran Hermano nos habla de sus problemas de salud y de qué planes de futuro tiene.



Publicidad - Sigue leyendo debajo

Guillermo Jiménez

Amor, acabas de cumplir 29 años, pero éste no ha sido tu cumpleaños más feliz, ¿verdad? Cuéntame qué ha pasado.

No, no ha sido el más feliz desde luego. Justo antes de empezar a celebrarlo, acudí a Sonitón, un centro auditivo que hay aquí en Madrid, y me llevé un buen disgusto. Allí, tras hacerme unas pruebas, me confirmaron que tenía problemas auditivos, y muy graves.

Pero, ¿cómo de graves?

Pues, imagínate, tengo que llevar audífono y más adelante tendré que ser operada.

Vaya disgusto…

Pues sí porque cuando me dieron la noticia me puse en lo peor. Me imaginé a mi abuela con su súper aparato en la oreja y se me vino el mundo abajo. Luego, cuando me enseñaron cómo son ahora los audífonos, me tranquilicé. Me vino bien ir con mi amiga Noelia López para restarle importancia.

¿Qué es lo primero que pensaste?

Que me iba a quedar sorda para siempre. Menos mal que en la clínica me trataron fenomenal, me tranquilizaron y me quedé flipando con los audífonos invisibles que hay ahora.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Amor, muy optimista

Es decir, que vas a poder hacer vida normal.

Completamente. De hecho, la gente conocerá mi problema porque yo lo estoy contando ahora, pero me han dicho que no se nota absolutamente nada. Aun así, quiero dejar clara una cosa: tampoco se acaba el mundo porque hay soluciones. Ése es el mensaje que siempre me ha transmitido mi madre: podemos con todo, vamos ‘pá lante’.

¿Cómo te diste cuenta de que oías mal?

Siempre he oído mal, pero, como mi padre es sordo y mi abuela también, pues siempre pensé que era como una herencia. Lo que nunca imaginé es que mi problema fuera tan gordo. Tengo un 57% de pérdida auditiva en cada oído. Eso significa que, en una conversación normal, pierdo un porcentaje muy alto de palabras, pero dice el médico que lo suplo, es como con un sexto sentido que yo he desarrollado.

Madre mía. Qué barbaridad, Amor.

Sí, la verdad es que me quedé bloqueada. Fíjate lo importante que es hacerse revisiones y que la gente joven, como yo, que tengo 29 años, se las haga.

Entonces, ¿tendrás que operarte?

De momento, me van a poner el audífono y a ver cómo voy, si recupero audición… Y después ya lo valorarán.

Esto ha sido un golpazo en un momento buenísimo de tu vida…

Pues sí porque por lo demás estoy súper feliz. Saco single, hago bolos, hago publicidad para varias firmas en Instagram, presento… Lo único que no me sonríe es el amor.

¿Y eso?

Acabo de romper con un torero y lo he pasado mal, pero ya estoy abierta al amor. ¿Voluntarios?

Amor, modelo en la pasarela Simof

Agencias

Hace sólo unos días, Amor desfilaba en Sevilla, en el 25 aniversario de la pasarela Simof. Con un vestido de Adelina Infante, Amor estaba espectacular. En ese momento, la canaria no sospechaba que unos días después recibiría un duro golpe.