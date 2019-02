¡Nuevo bodorrio en Telecinco! Por si lo de Belén Esteban y Kiko Matamoros fuera poco, ahora hay otro enlace en el tintero para este 2019: El de Fortu y Yoli. Los concursantes de 'GH DÚO' han sido una de las parejas más consolidadas de la casa de Guadalix, y como tal se han despedido. En la última gala Fortu se convertía en el expulsado al perder su duelo frente a su propia chica, pero antes de hacerlo quiso despedirse por todo lo alto. Con motivo de un día tan bonito como San Valentín, el cantante no dudó en pedir un minuto al presentador del programa para dedicarle unas palabras a su chica.

"Yoli, hace 8 años que nos conocemos, llevamos cuatro años viviendo juntos y creo que va siendo hora de que haya una unión como Dios manda y por eso te quiero pedir matrimonio cuando salgamos de aquí", le decía visiblemente nervioso. Ella, con una sonrisa adolescente, se levantaba para darle un "Sí" transformado en besos.

Poco después les tocaba despedirse al conocer el nombre del expulsado, el de Fortu. "Te quiero. Tarda en volver a casa. No te fíes de ninguno. Vete a por el más fuerte, a por el cabecilla, y luego a por los demás", le aconsejaba el ahora ex concursante a Yoli. Ella se mostró muy triste por su salida pero se ve capaz de seguir más fuerte que nunca: "Me veo con fuerzas para continuar, aunque lo voy a echar de menos, por supuesto. Seguiremos en la lucha,a ver qué pasa".

El que no le echará demasiado de menos es Kiko Rivera, el concursante con el que peor relación ha tenido dentro de la casa. Y tampoco es plato de buen gusto para Yoli, que hace unos días confesaba: “Parece que el concurso es solo de Kiko. Encima no hace nada, se pasa el día tocándose los cojones”, visiblemente molesta. Y ahora le toca enfrentarse a ellos completamente sola.