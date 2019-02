Fran Rivera no deja de presumir de hijos allá donde va. El pasado 14 de febrero, Día de los Enamorados, el diestro apadrinó, junto a Ana Obregón, la presentación de los nuevo productos gourmet de la firma Torrequebrada en Madrid. Allí, el colaborador de 'Espejo público' explicó cómo estaba su hijo Curro, de mes y medio (aunque no es Curro para todos: "Yo le llamo Fran, me cuesta llamarle Curro. Carmen siempre dice 'mi hermano se llama Fran'"): "Él está muy bien, muy bien. Se duerme poco, a trompicones pero estamos felices. Es un tío muy gracioso, el tío más feliz del mundo, está todo el día en brazos de las mujeres de la casa. Lourdes, cuando Carmen se duerme, dice voy a aprovechar para cogerle que no le tenido en todo el día. Tú no pero su tata lo tiene todo el día en brazos, Carmen lo tiene todo el día en brazos y la verdad es que es muy bueno" contó.

Aunque Francisco está encantado con sus tres hijos, desveló que se lo pasa mucho mejor con Carmen, y es que de ella puede disfrutar más que con el bebé, ya que "estoy loco con mi niña", confiesa, "el pequeño no sirve pa' nà, la madre disfruta cambiándolo, peinándolo... Yo disfruto de Carmen, me la llevo al campo, a montar a caballo...".

Gtres

Lo que tiene claro es que Curro, o Fran, como realmente se llama y él prefiere hacerlo así, va a ser el último en su descendencia: "Yo me corté la coleta y ahora me voy a cortar la colita", bromeaba. Eso sí, Lourdes Montes sí quiere tener más hijos: "Ella quiere más, pero yo papuchi no", confesaba.

Ha hablado, además, sobre la participación de su hermano Kiko Rivera en 'GH DÚO': "Le veo poco porque me acuesto muy temprano, pero alguna vez he visto algo y le veo muy bien, y a Irene, la veo fantástica, estábamos preocupados porque es tímida y no está acostumbrado a estas cosas, pero es muy buena", confesaba. Le considera muy valiente por haber dado el paso de contar su adicción a las drogas. Y ha zanjado lanzando un mensaje: "Kiko ganador".