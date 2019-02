Hace menos de una semana María Lapiedra cometía la mayor de las traiciones a su chico, Gustavo González. La pareja llevaba un tiempo alejada del foco mediático, y todo parecía apuntar a que su relación estaba mejor que nunca, pero nada más lejos de la realidad. Sin comerlo ni beberlo, va María y publica en su perfil social de Instagram una fotografía ¡de la ex de Gustavo! El rostro de la mujer, que se había mantenido en el anonimato y así lo estaba respetando el colaborador por sus hijos, salió a la luz. Lapiedra se cansó de que día tras día la ex mujer de su chico 'cotilleara' sus redes sociales, así que la ha sacado del anonimato publicando una fotografía suya en la que escribía: "Estoy harta de que la ex de Gustavo me mire todo y critique. Aquí tenéis su 'insta' para que le suba los fans". Y todo junto a un emoticono partiéndose de risa.



Al que no le hacía ninguna gracia era a Gustavo González, y es que sin duda este ha sido el paso más feo de la actriz. Pues aún hay más. Su relación podría estar tambaleándose más que nunca, y esto habría sido la gota que ha colmado el vaso... Pero lejos de ser Gustavo quien ponga fin a su amor, ¡podría hacerlo María!

Según ha contado un confidente a ‘Socialité, María Lapiedra tendría cerrada una entrevista millonaria en la que podría anunciar su ruptura con Gustavo. Y lo más fuerte es que Gustavo no tendría ni idea de las intenciones de María, bueno, hasta ahora...

Rafa Mora, además, asegura que ella solo quiere seguir bajo los focos, acusando a María de haber puesto en pre aviso a Gustavo de lo que iba a hacer con la foto de su ex mujer, pues sería la única forma de seguir siendo noticia. "La relación entre ellos se acabará cuando María quiera, porque Gustavo dice que sí a todo", asegura el colaborador.