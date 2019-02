Fue una de las concursantes más polémicas de su edición, Noemí Merino, participante de 'GH 12+1', vuelve a ser noticia después de más de un año alejada de los focos, al menos de los nacionales... Porque la canaria trabaja la televisión local en BiosferaDigital, y es allí, precisamente, donde ha hablado de uno de los momentos más agridulces de su vida. Primero anunció, a través de sus redes sociales, la buena noticia: ¡Está embarazada! "Hace un mes ya estaba así", comentaba junto a una fotografía en la que muestra su incipiente tripita.

Sus seguidores y ex compañeros de 'reality' no han tardado en darle la 'enhorabuena' por la buena nueva. Amor Romeira, por ejemplo, le ha escrito: "Hola??? Me acabo de enterar.... muchísimas felicidades mi vida", Mientras Laura le escribe: "Ohhh 😍no lo sabía, enhorabuena cariño mil besos". Dani Santos, por su parte, ha decidido comentar las fotografías con muchos corazones para Noemí.

Y explicaba: "En @biosferatv contaré porque tarde tanto en contarlos y las complicaciones de todo el proceso espero que me entienda y me puedan dar algún consejo #gracias #perdon #sanvalentin#india #deamor", y eso es lo que ha hecho.

Asegura que le chocó mucho la noticia de que será madre: "No me noto criándola, se que puedo ser buena madre pero ¿y si no lo soy? porque no tengo ese sentimiento", confiesa la canaria. "Con todas las complicaciones que he tenido durante el embarazo... No ha sido un embarazo normal", añade.

India será la primera hija de Noemí Merino, que ya forma una familia junto a su novio, Carlos. La pareja lleva saliendo desde 2013 y parece que todo va genial entre ellos... Tanto que podrían poner el broche de oro a su relación pasando por el altar. Hace unos meses la canaria compartía una imagen de un misterioso anillo acompañado con un "#porfin". ¿Habrá decidido dar una paso más en la relación con su chico Carlos?