"Makoke es una mujer despechada que tiene que asumir que su ex pareja está con otra persona", así de tajante se mostraba Cristina Pujol con la ex de su chico en su primera aparición pública. Cristina aparecía de la mano de Kiko Matamoros este mismo fin de semana y juntos posaban en un 'photocall' y daban unas polémicas declaraciones en respuesta a la entrevista en la que Makoke confiesa no creer que Kiko esté enamorado de Cristina. Pero el dardo de Cristina a Makoke no ha pasado desapercibido, la modelo ha respondido y no le ha hecho ninguna gracia.

Makoke se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para responder a la novia de su ex, y se ha mostrado tajante: "Si tú dices que digo tonterías pregunta a tu futuro marido porque es él quien me lo dijo a mí", y es que asegura que en una conversación telefónica con Kiko, él le dio a entender que no está tan enamorado como parece. "Me parece una falta de respeto inmensa que en su primera aparición pública se dirija así a la persona que ha estado con su chico 20 años, que ha sido su mujer, y que él se lo permita...".

La ex concursante de 'GH VIP 6' asegura que Kiko y ella tenían buena relación hasta esta noche, y ha explicado que vendió la exclusiva del divorcio porque necesita el dinero: "por fin he podido pagar toda mi deuda con Hacienda, ahora necesito trabajar", algo que asegura avisó a su ex, pero pese a eso él se lo tomó muy mal.

Telecinco.es

Asegura que no se cree que Kiko vaya a casarse con Cristina el próximo 21 de junio, y es que confiesa pensar que es todo una estrategia para 'picar' a Belén Esteban, que se casa al día siguiente. Aunque luego ha reculado: "Realmente creo que se puede casar... Porque ya le da igual ocho que ochenta, una fiesta y luego se separa", confiesa. "Kiko quiere disfrutar de la vida, hacer lo que le de la gana, y no piensa en los daños colaterales". Y le ha lanzado un mensajito a Cristina: "Si quieres a Kiko, no entres en guerra conmigo".

Telecinco.es

Kiko no estaba nada satisfecho con las palabras de Makoke, así que no ha dudado en llamar al programa: "Se me está acusando de faltas de respeto, creo que he sido absolutamente respetuoso con Makoke", asegura. "Yo no le pertenezco a nadie, hago con mi vida lo que quiero". Y ambos se han enzarzado en una guerra que ha acabado muy mal... con un TREMENDO ZASCA: "¿Tú no me dijiste que la ibas a mandar pa Albacete dentro de un mes?", le ha preguntado, y "ese Whatsapp lo voy a enseñar", asegura.

"Y dile a tu mujer que me respete, que yo nunca he hablado mal de tu ex mujer, y deja de mentir que eres muy mentiroso", continua Makoke.