Como si no hubiera cámaras grabando 24 horas. Así se está comportando Kiko Rivera en 'GH DÚO', una actitud que sin duda la audiencia premia, y es que estamos pudiendo conocer al verdadero Kiko tras la imagen de tipo duro a la que nos tenía acostumbrados. Si hace unas semanas nos sorprendía con su confesión sobre el episodio más complicado de su vida; su adicción a las drogas, y poco después contaba a todos los problemas económicos que ha atravesado a lo largo de su vida, ahora ha destapado un nuevo capítulo de su vida, y tampoco es el más agradable.

Cuando conocimos a Kiko Rivera su imagen era muy distinta a la actual, también físicamente. Kiko pesaba bastante más, y ha sido él mismo el que ha confesado los problemas que tenía con la comida, bueno, tanto él como su prima Anabel Pantoja. "Yo me he quitado 50 kilos", contaba a sus compañeros de concurso.

"Anabel no llegó a 50, mi prima pesaba cien kilos, se hizo la movida esta (la reducción de estómago) y yo esperé cinco años y lo hice", confesaba. Y es que se ha puesto a recordar las tremendas comilonas que se pegaban juntos: "nos poníamos los dos a comer y aquello era...".

Algo que parece echa mucho de menos: "hay muchas cosas que me gustaría comer y no puedo, el pan por ejemplo, el pan me flipa", y más ahora que en la casa de Guadalix no sobran, precisamente, los alimentos. Así que, probablemente, sea uno de los concursantes que más echa en falta la comida, desde luego es uno de los que más se queja al respecto.

Kiko se está sincerando como nunca en el concurso. Después de hablar, por primera vez, de su adicción a las drogas, se atrevió a confesar que ha malgastado mucho dinero, algo de lo que se arrepiente sobre todo por sus hijos."Yo he malgastado muchísimo dinero entre muchas cosas por los problemas que yo tenía y también porque se me acercaba mucha gente y venían contigo y nunca ponían un duro para nada. En ese momento, a mí me iba muy bien el trabajo, pero bajó y me quedé más tieso que una mojama, pero tieso, tieso, tieso y esa 'tiesura' ha seguido porque, aunque he seguido trabajando, ese dinero era para pagar. Muchas veces no hemos podido ni pagar el alquiler de la casa. Y ha sido cuando mi madre me ha ayudado", contaba.

Como ejemplo de su despilfarro, su prima recordó que llegó a tener una moto de agua aparcada en su casa de Sevilla. “Dime tú para qué quería eso si en Sevilla no hay playa”, se preguntó. Eso, por no hablar de la pareja de leones que contrató para uno de sus cumpleaños…