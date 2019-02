Hace algo más de una semana, María Jesús Ruiz consiguió liberarse y encaminar su concurso. Fue desaparecer su ex, Julio Ruz, que tuvo que abandonar el concurso por conducta indebida precisamente contra la modelo y madre de su hija, y poner sus ojos en Antonio Tejado. Desde entonces, viento en popa a toda vela... Bailecitos por aquí, miraditas por allá, tu me rozas, yo te rozo.... Y besos, muchos, muchos besos se han repetido estos dos 'inesperados tórtolos' en los últimos días de concurso. Y las reacciones a este idilio no se hicieron esperar. Primero fueron Julio Ruz y Candela Acevedo, ambos los ex más recientes de la parejita de adolescentes enamorados. "Cualquier situación de este tipo, indudablemente, me duele, porque sigo sintiendo cosas hacia ella, pero le deseo lo mejor", confesaba Julio. Candela, por su parte, se enfrentaba cara a cara a su ex: “Estabas deseando de que saliera para irte con otra chica”, le recriminaba en una visita a Guadalix.

Pero había alguien más a quien podría estar afectando esta historia... Según Julio Ruz, María Jesús no desata del todo su pasión porque tiene a alguien esperando fuera, y ese alguien podría ser José María Gil Silgado. ¿Qué opina él de todo esto?

Según su hija Anabel, que se sentaba este fin de semana en 'Sábado Deluxe' para hablar del 'reality', "mi padre está llorando por los rincones". "Ya no está en Andújar, está en Sevilla… el pacto se ha roto", confesaba la joven. "Ella se lo quería trajinar para que no hubiera cambios… como ha pasado lo que ha pasado, él se ha vuelto a Sevilla", contaba. Parece que está tan destrozado que "no duerme". Pese a todo, ella cree que "cuando salgan estarán juntos, porque ella le va a decir que esto era para ganar el concurso". Además, asegura que "mi padre está obsesionado con ella".