Este fin de semana se ha celebrado la sexta edición de los premios de la revista Xishang, que celebra la excelencia de las relaciones entre España y China en una colorida ceremonia en un céntrico hotel de Madrid. Hasta allí han acudido varios rostros VIP de nuestra cultura, y entre ellos Edmundo Arrocet, justo en mitad de una nueva polémica en la que esta vez el protagonista es su hijo, Alexis Ledgard. ‘Corazón TV’ publicaba una información que señalaba el acoso del hijo al humorista. Al parecer, acusa a su padre de “que solo busca dinero en su relación con María Teresa Campos”.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Además, aseguraba que Edmundo le habría prohibido ir a 'Supervivientes', algo que Alexis llevaría intentando varios años. “Si va a ‘Supervivientes’ algo tendrá de mis genes que le guste ser aventurero”, bromeaba Arrocet, que asegura que no le ha vetado porque se considera “un amante de la libertad absoluta” y también “que por supuesto le apoyará si concursa”.

"Mi hijo es mi hijo, que el diga lo que quiera, la libertad para decir lo que uno quiera es importantísima", ha contestado Arrocet durante el transcurso de una gala, donde ha enseñado su nueva colección de ropa.

Gtres

“Es super extraña su actitud, pero yo le voy a perdonar toda la vida”, aseguraba. “Por supuesto lo perdono. Un niño que no lo he criado yo, soy su padre biológico. Tiene 40 años y lo crió un papá desde los dos años”, ha señalado en relación al supuesto acoso, que él niega rotundamente. Eso sí, preocupación ninguna. Se siente muy “tranquilo” con este tema: “Tengo conversaciones grabada de él y cosas que yo le he escrito. Por tanto estoy muy tranquilo”.

Con esto zanjaba la polémica y disfrutaba de una gala a la que han asistido otros rostros como Juncal Rivero, Pilar Jurado o José Antonio Camacho.