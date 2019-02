Amador Mohedano atraviesa uno de los momentos económicos más duros de su vida. El hermano de Rocío Jurado ha confesado que ha tocado fondo. El que fuera representante de su hermana ha confesado en directo la mala situación económica que atraviesa. "No he dicho que esté en la ruina, pero si llegó un momento en el que toqué fondo. Estoy viviendo de una manera muy sencilla", confesaba con la voz rota a Emma García después de comentar que a pesar de sus problemas con Hacienda, el organismo público le estaba tratando muy bien en este mes y medio que llevan de negociaciones. El exmarido de Rosa Benito ha confirmado que se encuentra en su peor momento económico. Eso sí, Amador afirma que el único culpable de su ruina económica es él.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Los colaboradores de 'Viva la vida' le han preguntado a Amador el motivo por el que no le pedía ayuda a su sobrina Rocío Carrasco, a lo que el hermano de Rocío Jurado contestó que su sobrina no le iba a pedir nada.. “Con mi sobrina no hablo desde hace ocho o nueves años y no la voy a llamar para esto”, confirmaba el ex de Rosa Benito. Aunque no le haya pedido dinero a su sobrina sus hijos sí que le han ayudado económicamente, pues ahora mismo Amador no tiene ningún ingreso fijo. Trabaja puntualmente en alguna fiesta de pueblos y lo que saca en verano. Sin embargo, a pesar de todo esto, el exmarido de Rosa Benito ha confirmado que tendrá que deshacerse de la finca 'Los Naranjos', una de las propiedades heredadas de la cantante, aunque solo de su parte, y es que Amador comparte la finca con su hermana Gloria.