La relación entre Makoke y Laura Matamoros no ha sido nunca, precisamente idílica... Pero ahora que no tienen que mantener una buena relación ni por "obligación", pueden desahogarse a gusto. Y no solo porque Makoke y su padre, Kiko Matamoros, se hayan separado, si no porque hasta la paz entre la ex pareja se ha acabado. Si después de 20 años de amor habían decidido mantener una 'tregua' por el bien de su familia, este fin de semana llegaba a su fin. Makoke se sentaba en 'Sábado Deluxe' para responder al dardo envenenado que ha recibido de Cristina, novia de su ex, en su primera aparición pública. "Makoke es una mujer despechada que tiene que asumir que su ex pareja está con otra persona", soltaba Cristina. Y makoke, sin tapujos, soltaba: "Me parece una falta de respeto inmensa que en su primera aparición pública se dirija así a la persona que ha estado con su chico 20 años, que ha sido su mujer, y que él se lo permita...".

Y fue entonces cuando Kiko no pudo resistir las palabras de su ex y entró vía telefónica para enzarzarse con Makoke. "Eres una manipuladora. He sido absolutamente respetuoso con Makoke. Siempre me he partido la cara por ella", atacaba Kiko, mientras Makoke soltaba el bombazo de la noche: "Me dijo sobre Cristina: A esta la mando a Albacete en menos de un mes".

Ahora Laura Matamoros ha reaccionado al enfrentamiento entre ambos, y está absolutamente avergonzada. La situación “no es agradable, no lo paso bien”, ha asegurado. “Ni se hablan, después de esto que hemos visto no tienen relación”, ha añadido en 'Viva la vida'. Hasta se ha posicionado del lado de su padre y Cristina: “las reacciones que tiene, no sé si despechada, pero dolida evidentemente”.

“Se pueden llegar a hacer mucho daño los dos. No es sano para nadie", señalaba Laura. "Prefiero ya ni enterarme de lo que pasa", ha zanjado la colaboradora.