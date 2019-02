¿Cómo sería una cita ideal con alguien? Pues con una cenita, unas velas, unas flores, un detallito, piropos, risas, quizá algún comentario subido de tono (sutil) para ir calentando el ambiente... vamos, lo normal cuando hay atracción, ¿no? Pues para algunas personas, no, porque ellas prefieren pasar a la acción ¡lo antes posible! Es lo que parece que les pasa a los extronistas de MYHYV Violeta Mangriñán y Noel Bayarri, que tienen un tonteo encima que no pueden con él... de hecho, él quiso celebrar una cita en su casa invitando a "cenar" a Violeta y echarse unas risas... pero lo cierto es que no hubo cena como tal, sino más bien un... ¿picoteo?

Según llegó Violeta, ya se notaba en el ambiente que allí no olía a comida recién hecha (claro, porque no había): el plan era ir sacando cosas de la nevera para hacer un picoteo... pero en clave sexy, porque todo lo que Noel le ofreciera a ella ¡se lo tenía que comer con los ojos cerrados! Normal que Vio no se fiara ni un pelo: ¡menudo peligro es el canario!

Guindas, frutas, ositos de gominola, un chorro de limón, nata... todo era poco por las risas, pero el guarreo era tal que ella, después de que Noel le salpicara limón por toda la cara y el escote, acabó quitándose la camiseta. ¿Os parece poco? Cuando te des cuenta de que a Violeta le quedaba un poco justo (o grande, según se mire) el sujetador, es cuando verás que la cita "sexy" se convirtió en algo de lo más porno...

Al final, él acabó con la cara llena de nata y ella con el escote manchado de chocolate... está claro la tensión sexual entre ellos es evidente, aunque habrá que esperar si, como pareja, tienen algún futuro. Desde luego, el buen rollo es evidente, y cuando cruzan miradas saltan chispas y... ¡bien de morreo! Al fin y al cabo, ella está soltera desde que lo dejó con Julen hace unas semanas, y aunque no busca nada serio, una alegría para el cuerpo con un guapo como Noel no le viene nada mal...