Nunca lo tuvieron fácil, pero lo cierto es que su matrimonio ha durado casi dos décadas. Durante este tiempo, Kiko y Makoke han atravesado más de una crisis, entre ellos y con los hijos del colaborador de 'Sálvame' –todas televisadas–. Pero también momentos muy bonitos en los que han viajado y se han divertido… En cualquier caso, todo eso se acabó formalmente el pasado 7 de febrero cuando la pareja acudió a un notario de Madrid, el mismo ante el que se casaron en septiembre de 2016. Allí firmaron su divorcio, que según Makoke se hacía efectivo, casualmente, el 14 de febrero, Día de los Enamorados. Ella dice que ya no hay marcha atrás, porque jamás volvería con su ex.

Makoke y Kiko, ¡vaya cambio...! Empezaron a salir en 1998. Desde entonces ha llovido mucho. Solo hay que echar un vistazo a estas dos imágenes. No parecen ni ellos...

Por su parte, Kiko, después de leer las lindezas que ella le ha dedicado en una exclusiva tanto a él como a su chica, Cristina, se defendió soltando una bomba: “No sé si se ha hecho efectivo el divorcio pero con tenerlo el 21 de junio me vale. Ese día me caso con Cristina”, dijo. Después, matizó: “A ver, la fecha no es exacta. Sólo la he dado para poner nerviosa a Belén Esteban, que se casa un día después…”.



Makoke, en proceso

Makoke también está disfrutando de su soltería. Durante su participación en 'GH Vip' conoció a Tony Spina, con el que ha hecho buenas migas… “Mi relación con Tony es maravillosa, pero de momento no es seria. Todavía no somos novios, pero hay mucha complicidad entre nosotros”, ha dicho Makoke.

Y así fue el show de la pareja

Makoke y Kiko comenzaron a salir en 1998, y desde ese momento ella no lo tuvo nada fácil: problemas con los hijos de él, problemas de pareja... Así ha sido su relación a lo largo de estas dos décadas en los que irremediablemente se "les rompió el amor, de tanto usarlo", que diría la famosa canción de Rocío Jurado.

Había una vez…

Kiko y Makoke se conocieron a finales de los 90 cuando coincidieron en la inauguración de un restaurante. Él, por aquel entonces, era representante y ella trabajaba en televisión de azafata. Enseguida surgió la chispa, aunque no fue sencillo: él estaba casado con Marian Flores, con la que tenía cuatro hijos, y ella acababa de separarse de Javier Tudela. Tenía un niño, al que puso el mismo nombre que su padre.

Llega la tele

La primera etapa de su relación estuvo marcada por la discreción, pero tras el escándalo Mar Flores, Kiko dejó la representación por ponerse frente a las cámaras. Empezó entrando en 'GH VIP'. Y ahí empezaron las polémicas y enredos…

Su primera crisis

En 2009 llegó el primer gran escándalo, por supuesto, televisado. Makoke, en un período de crisis matrimonial, se marchó a Ibiza y allí se mostró muy cariñosa con un atractivo empresario llamado Raúl Gordo. Pese a que se reconciliaron, Kiko nunca olvidó aquella etapa…

Asiduos a los posaditos…

Además de la tele, Kiko y Makoke encontraron un buen filón económico en las revistas. Sus posados enseñando sus estupendísimos cuerpos y hablando de sus vacaciones se han repetido a lo largo de estos años…

Makoke, acribillada en ‘Sálvame’…

Kiko vivió otro de los momentos más complicados de su matrimonio a causa de una de sus operaciones estéticas. Fue en octubre de 2015. Entonces Makoke le sustituyó en 'Sálvame'. Los colaboradores la acribillaron, fundamentalmente Mila, y eso abrió una brecha, no sólo entre la pareja, sino entre Kiko y sus colegas...



Tremendos enfrentamientos con sus hijos…

Goyo Conde / Productora

Otro de los conflictos matrimoniales ha sido por los hijos de Matamoros. Tanto Diego como Laura han criticado duramente a Makoke en televisión en repetidas ocasiones, y hasta se han amenazado con demandarse unos a otros.

Con Laura, el colaborador ha acercado posiciones, pero con Diego la situación parece irreconciliable…



Una pedida bajo sospecha y una boda

En la primavera de 2015, Kiko se llevó a Makoke a París (y a un fotógrafo) para pedirle matrimonio. Lo hizo porque ella siempre había soñado con casarse… Luego hemos sabido que en París tuvieron una sonada bronca. Aun así, formalizaron su unión el 17 de septiembre de 2016.

Un verano complicado

El verano pasado ya lo vivieron por separado. Ella estuvo en Málaga sola, pero nadie sospechó nada hasta que lo contaron, con exclusiva incluida.

Desde entonces, ambos se han sentado en repetidas ocasiones en televisión para contar su versión y, de hecho, tienen nuevas parejas. Ella, Tony Spina, y él, Cristina. Ahora, su guerra va por otros derroteros, y parece que una no traga a la otra y viceversa, con lo que el cruce de dardos envenenados es imparable...