Mira que sabemos que las modelos cambian de look como de... ropa interior (por decirlo fino, vaya), pero hay veces que los cambios son a mejor... y otras a mucho peor. Gigi Hadid, la protagonista de nuestra historia, es una chica monísima, de medidas envidiables y a la que hasta un saco de patatas le queda bien... menos su último look, que, sinceramente, hubiéramos preferido que fuera un saco de patatas, ¡porque madre del amor hermoso, qué look más horroroso! De hecho, es que no sabemos cómo describirlo, porque además de lucir un tono de piel blanco-porcelana, se había tapado las cejas y se había hecho con el pelo un a especie de... ¿tatuaje? en la frente con el pelo. En cuanto lo veáis entenderéis por qué no hay manera de describirlo...

Gtres

Gtres

Además del pelo engominado (con el que parecía que le crecía el pelo 10 centímetros más atrás de lo normal), la frente despejada con esos 'hilillos' de pelo y las gafas mini le daban un aire ciertamente 'alienígena' que no nos mola nada... pero oye, si a ella le gusta... ¡pues ella sabrá! Eso sí, que se atenga a las consecuencias si luego sale en nuestra sección "El horror de la semana" vilipendiada...

Al menos, este nuevo look tiene una explicación: se trata de la propuesta de "belleza" (lo entrecomillamos por lo obvio) de la firma Burberry, para la que unos minutos antes Gigi había desfilado. Eso sí, la decisión de salir a la calle con el look es totalmente de ella, así que algo de culpa también tiene la muchacha... ¡con lo mona que habría estado con... bueno, cualquier otra cosa!

