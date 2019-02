"No tenía ganas, ni quería enamorarme, pero me llamas un poco más que la atención y se me mueven los pies solitos, y va quemándome el calorcito. Vamos a otro lugar donde podamos hablar... Así, bajito", canta Ana Guerra en uno de sus temas más existosos, 'Bajito'. Y así, bajito, es precisamente como se declaran su amor Ana y Miguel Ángel Muñoz, porque ya no hay duda de que lo suyo es más que una amistad. ¿Las pistas? Evidentes. El actor ha querido felicitar a su chica por su 25 cumpleaños dejando dos claras indirectas muy directas a través de las redes sociales que confirman, por fin, su relación.

La primera ha sido a través de sus 'stories' de Instagram, donde ha compartido una imagen de un 25 en globos y de fondo la canción de 'Bajito', y no una parte cualquiera, no, una frase concreta con mensaje claro: "No tenía ganas, ni quería enamorarme...", pero... ¡Se han enamorado!

Y la cosa no acaba aquí. A través de 'Twitter' también ha querido felicitarla, y este mensaje deja mucho en clave: "¡25! #Feliz es poco @anaguerra", ha escrito. ¡FELIZ ES POCO! Vamos, que lo suyo va viento en popa y son muy felices juntos, pero es que además ha añadido un icono que 'manda a callar', con lo que podemos deducir ese 'bajito' o una especie de decir "shhh, que nadie se entere". ¡Pero ya nos hemos enterado!

Ella le ha respondido clara y concisa: "Feliz es poco", junto a un corazón. ¡Ay, qué nos derretimos!

No es la primera vez que se dejan mensajes públicos... Hace unas semanas Ana Guerra escribía "gracias por dejarme poner BSO a tu vida". Un mensaje genérico pero que MAM no tardaba en responder en su post: "Enhorabuena Ana. Viva la vida, tu música y tu talento para que cada unx tengo una diferente pero maravillosa BSO gracias a Reflexión. Pd: Esa foto...".